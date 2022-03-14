А Зеленский помнит, что надо скоро сеять?

В человеческой бурной истории понятия «война» и «урожай» всегда были тесно связаны. С одной стороны, войны часто начинались после сбора урожая, когда создавался продовольственный запас и освобождались рабочие руки, менявшие серп на меч или винтовку. С другой, коварные враги часто спешили напасть, когда пшеница ещё не заколосилась, чтобы лишить противника надежд на выживание даже в случае его военных успехов.

Россия и Украина, обладающие лучшими в мире чернозёмами, были и остаются крупнейшими поставщиками зерна на мировой рынок. У наших соседей объём экспорта продукции аграрного сектора опередил даже чёрную металлургию и поставки за границу металлов. В целом считается, что на поставки зерна из РФ и Украины приходится почти треть мирового рынка пшеницы и ячменя. Доля в экспорте подсолнечного масла ещё выше: почти каждая вторая бутылка украинская, а четвёртая — российская. А значит, Россия и Украина не только кормят население многих стран, поддерживают ооновские программы борьбы с голодом, но и выступают своеобразными регуляторами цен на пшеницу.

Вспомните, как совсем недавно, когда наше правительство ограничило экспорт зерна, дабы наши горе-бизнесмены, погнавшись за прибылью, не лишили бы свою родную страну продовольствия, западные «партнёры» обвинили именно Россию (а кого ещё?) и в скачке цен, и в дефиците продовольствия.

Конечно, жалобы итальянских производителей всемирно известных макарон на отсутствие поставок высококачественного сырья из России и с Украины выглядят несколько комично на фоне чрезвычайных событий. Не едиными макаронами насущными жив человек. Но это тоже отражение общей негативной тенденции.

А тут на кону вообще посевная кампания на Украине и сбор озимой пшеницы. Ясно, что военные действия не создают благоприятных условий для сельскохозяйственных работ. Ну во-первых, кто выйдет работать в поле под свист пуль и вой снарядов? А как мы уже видели, добробаты стреляют во всё, что движется. И их абсолютно ничего не волнует. Ничего кроме собственного выживания. Они готовы убивать даже соотечественников, принявших русскую гуманитарную помощь.

Но для посевной кампании нужна техника, которую сейчас вряд ли кто-то ремонтирует, солярка и вообще ГСМ, качественные удобрения. Наконец, необходимы опытные мозолистые крестьянские руки. А ведь украинские власти успели провести частичную мобилизацию. И часть срочно призванных могут погибнуть или получить ранения. Кому прикажете пахать и сеять, а потом и собирать урожай? А выживут ли украинские порты на Азовском море, через которые также шли зерновые поставки, если озверевшие нацики цвета хаки уничтожают любую инфраструктуру на своем пути?

Pavlo Pakhomenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

А раз так, то Украина не просто перестанет быть житницей для той же Северной Африки или Азии, но и сама рискует испытать все прелести продовольственного дефицита, а то и просто голода.

Интересно, что на этот счёт думает Владимир Зеленский, которого, похоже, заботит в первую очередь отказ НАТО закрыть полётную зону над Украиной? Думает ли он о поствоенной судьбе своей страны? Или одержим исключительно собственной ускользающей властью?

Но время идёт. Россия готова договариваться по широкому спектру проблем. Время сеять...