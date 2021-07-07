А теперь только в Москву

В Москве переизбранный премьер Армении проведёт переговоры прежде всего с президентом Путиным. Обычно аналитики придают особое значение тому, куда направит свои стопы новоизбранный политик, в какую страну отправится в первую очередь. И выбор столицы России для своей первой после переизбрания зарубежной поездки более чем логичен.

Но вот что примечательно: в ходе самой предвыборной кампании Пашинян предпочёл оставить свою коалицию и даже в день рождения оправился с визитом в Париж. Иными словами, он полагал, что ему необходимо было произвести впечатление на прозападные слои армянского общества, подтвердив свой курс на пресловутую многовекторность. Политику красивую, но, как часто бывает, малопродуктивную. Из Парижа Пашинян привёз самые тёплые пожелания процветания и успехов. Да только зимой ими не согреешься.

Никол Пашинян Сергей Булкин/NEWS.ru

Получив новый мандат на формирование правительства, Никол Пашинян летит в Москву, где очень спокойно прореагировали на итоги парламентских выборов и выразили готовность работать с любой властью, заручившейся поддержкой избирателей. Для самого Пашиняна этот визит ещё и жест в сторону оппозиции, в основном более пророссийской, которая не смирилась с поражением на выборах, обвиняет премьера в многочисленных предвыборных злоупотреблениях и в широком использовании административного ресурса. Претензии уже направлены в Конституционный суд Армении.

В такой ситуации нелишним будет для Пашиняна дать понять, что выборы признаны в политическом истеблишменте главного союзника его страны. А раз так, то стоит ли продолжать раскалывать общество?! Не лучше ли найти компромисс и совместно использовать потенциал взаимодействия с северным союзником.

Примерно известно, на каких вопросах будет сделан акцент в ходе переговоров в Москве. Тут и помощь в модернизации армии, и вероятное создание новой российской военной базы в Сюникском районе Армении, рядом со всё ещё не делимитированной границей с Азербайджаном. И уже трудно поверить, что какие-то три года назад пропашиняновские уличные активисты, приведшие фактически его к власти, требовали немедленного вывода российской базы из Гюмри. Можно предположить также, что Пашинян обсудит и возможность строительства новой АЭС в республике. Этот вопрос он уже поднимал во время своего последнего визита в Москву 7 апреля. А ведь ещё в 2019 году его же министр энергетической инфраструктуры Гарегин Баграмян рассуждал о возможности строительства такой АЭС без России, с западными партнёрами. И где они теперь, эти партнёры?

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Словом, жизнь внесла свои коррективы в прекраснодушный курс питомцев «гнезда Сороса», убедившихся, что западные товарищи предпочитают поощрять Армению исключительно вошедшими в мемы «печеньками». Между тем Пашиняну предстоит серьёзный разговор по поводу его нежелания открыть транспортные коридоры. А ведь пункт о восстановлении коммуникаций был зафиксирован в трёхстороннем соглашении от 9 ноября 2020 года, благодаря которому война была прекращена. Соглашении, гарантом выполнения которого была и остаётся Россия, которой явно не нравится то, что таким образом подрывается её авторитет посредника.

К тому же в Москве уверены: снятие барьеров улучшит общую экономическую ситуацию на Южном Кавказе и смягчит напряжённость. А это залог той самой стабильности, к которой стремятся здравомыслящие политики и в Москве, и на Южном Кавказе.