А что скажет ШОС Самаркандский саммит ШОС собирается в знаковое время

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Шанхайская организация сотрудничества никогда не претендовала на то, чтобы стать чем-то вроде военного блока. У организации изначально были иные разнообразные задачи, отвечавшие проблемам сотрудничества России и Китая с бывшими республиками советской Средней Азии. Но постепенно, по мере расширения числа участников ШОС становится и важной переговорной площадкой, на которой встречаются в спокойной обстановке государства, в том числе и разделенные комплексом серьезных проблем.

Индия и Китай, Индия и Пакистан – для этих стран «поля» ШОС стали зоной прямых конфиденциальных контактов, способствовавших общему снижению напряжения в двусторонних отношениях. Неудивительно, что накануне нового самаркандского саммита Индия и Китай, активно стравливаемые англосаксонской дипломатией, договорились об отводе своих спецподразделений от линии спорной границы. И тем самым вновь улучшили климат двухсторонних отношений накануне личных встреч своих лидеров.

Для России, оказавшейся под прессом изощренных западных санкций, очередной саммит ШОС не только демонстрация реальности своего кардинального политического и экономического поворота на Восток или тщетности попыток ее изоляции, но и возможность протестировать готовность ряда государств адекватно реагировать на новые вызовы международного порядка. Всем памятен недавний неприятный эпизод с поставками Казахстаном еще советских вооружений украинским воякам. Вдруг выяснилось, что страна, член не только ШОС, но и ОДКБ, весьма оригинально трактует свой нейтральный статус перед лицом конфликта на Украине.

В результате казахские власти ввели эмбарго на любой вооруженный экспорт до 2023 года, но, без сомнения, вопрос отношения к событиям на Украине станет предметом не только общего публичного обсуждения. Тем более что на саммит может прибыть и Реджеп Тайип Эрдоган, страна которого продолжает снабжать ВСУ оружием и не препятствует проникновению в зону военных действий турецких боевиков, но который готов и в Самарканде вновь предложить свои услуги в организации прямых переговоров Москвы и Киева.

Между тем в Самарканде должны встретиться Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин. И это будет их первый личный контакт с начала нашей СВО. Тем более что сам председатель Си два года не покидал территории Китая. Пока Китай оказывает нам сдержанную моральную поддержку, не забывая напоминать о целесообразности переговорного процесса. Но китайские компании не только не замечены в поставках России каких-либо вооружений, но перестраховываются даже по части экспорта к нам высокотехнологичной продукции.

Фото: kremlin Президент РФ Владимир Путин с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином

Между тем в Пекине внимательно изучают опыт не только проведения СВО, но и ее предысторию, отдавая себе отчет в том, насколько сейчас США и их союзники начнут накачивать современными вооружениями Тайвань, превращая его в островную крепость. Еще одной общей темой станет угроза дестабилизации ситуации в Средней Азии, поскольку китайцы резонно опасаются проникновения этнических боевиков в свой Синьцзян-Уйгурский автономного района.

Пока председатель Си максимально сдержанно ведет себя в преддверии важного для себя ХХ съезда КПК, который может продлить его полномочия, сломав традиции ротации партийных руководителей. Однако стороны могут заглянуть и за ближайшие политические горизонты и наметить перспективы сотрудничества с Москвой после того, как внутриполитические проблемы Китая будут решены. Напомним, что в феврале, еще до начала СВО, на встрече двух лидеров в Пекине речь шла о возможности «безграничного» сотрудничества. А потому для нас важно понять, что изменилось с тех пор.

Не менее важной может стать и рабочая встреча Владимира Путина с индийским премьером Нарендрой Моди, поскольку Нью-Дели оказываются ныне под особым западным давлением с целью вовлечения Индии в антироссийские санкции. Особенно нашим «западным партнерам» хотелось бы привлечь индийские компании к установлению потолка цен на российские углеводороды. Пока индусы публично и жестко сопротивляются такому давлению, хотя они так же, как и китайцы, и так приобретают значительные объемы нашей нефти с дисконтом.

В целом саммит ШОС, на который могут собраться ведущие лидеры условного незападного мира, главы России, Китая, Индии, Ирана, Пакистана, Турции, может стать событием № 1 сентября.