78% населения Грузии за визы для россиян и вступление в НАТО Американский исследовательский центр опросил грузинских респондентов и пришел к неутешительным для РФ выводам, но не приукрашена ли картина?

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Грузины хотят вступить в НАТО и ввести визы для россиян. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного американским Международным республиканским институтом (IRI). Респондентов в Грузии спрашивали об их отношении к наиболее значимым общественным процессам в родной стране. Опрос показал, что грузинское общество стремится к евроинтеграции, опасается России, а изо всех политических партий больше всего доверяет правящей «Грузинской мечте» (ГМ), которую оппозиция называет пророссийской.

Опрос проводился с 13 сентября по 2 октября путём прямого интервьюирования на улицах Грузии (1500 респондентов в возрасте от 18 лет). Вот что из этого вышло:

85% респондентов полностью или частично поддерживают стремление Грузии вступить в Европейский союз (против — 7%).

78% полностью или частично поддерживают вступление страны в НАТО (против — 12%).

78% поддерживают введение виз для граждан России, а 5% предлагают запретить россиянам вести бизнес и покупать недвижимость на территории Грузии.

Самыми важными политическими партнерами Тбилиси названы ЕС (51%), США (47%), Украина (24%), Турция (16%), Азербайджан (14%).

Самая большая угроза для Грузии исходит от России — так считают 89% опрошенных.

Самыми уважаемыми людьми в стране названы патриарх Илия II (84%), мэр Тбилиси Каха Каладзе (51%), премьер-министр Ираклий Гарибашвили (44%).

Если бы парламентские выборы в Грузии проходили сейчас, то избиратели голосовали бы за «Грузинскую мечту» — 25%, за «Единое национальное движение» (ЕНД) — 12%, за партии «За Грузию» и «Гирчи — больше свободы» — по 3%.

Эксперты отмечают, что на внутреннюю политическую ситуацию в Грузии продолжают влиять специальная военная операция России на Украине и массовая эмиграция россиян в страну. Сказываются эти факторы и на экономике Грузии. Как заявил недавно на брифинге в Тбилиси председатель Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе, миграционные потоки принесли стране экономическую выгоду. Среднегодовой экономический рост за первые восемь месяцев нынешнего года составил 10,3%, превысив потенциальные возможности. Во многом этот показатель достигнут благодаря денежным переводам россиян — за первые девять месяцев 2022 года из России в Грузию было переведено $1,135 млрд, что больше в четыре раза, чем за аналогичный период прошлого года. За март — июнь российские граждане зарегистрировали в Грузии 6410 компаний.

Фото: shutterstock Погранпереход Верхний Ларс на границе РФ и Грузии стал для россиян, пожелавших покинуть Россию после объявления мобилизации, одним из главных путей выезда

Эти обстоятельства ставят под сомнение данные IRI о том, что 78% опрошенных поддерживают введение виз для граждан России, подчеркнул в беседе с NEWS.ru президент Фонда единения русского и грузинского народов профессор Владимир Хомерики.

В данных IRI есть противоречие. Наряду с цифрой 78% опрошенных, выступивших за визы для россиян, приводится и другой результат — только 5% поддерживают запрет на ведение Россией бизнеса и покупку там жилья. Получается, что 95 % опрошенным для Грузии важна Россия с безвизовым режимом, они её видят экономическим и торговым партнером и инвестором! В эту цифру я верю. По моим наблюдениям, таково реальное желание простого населения Грузии. Изучая ситуацию в стране, я прихожу к выводу, что отношения с Россией здесь ценят больше, чем с США и НАТО. Уверен, что стремление в НАТО поддерживает порядка 30%, а не 78%, как убеждает нас IRI. Более популярен в Грузии нейтралитет — за него выступает примерно половина общества. И главной угрозой Россия для Грузии не является. По моим наблюдениям, таковой жители страны считают Турцию — очень беспокойного соседа. Владимир Хомерики президент Фонда единения русского и грузинского народов

С такими выводами не согласен политолог Арчил Сихарулидзе. На его взгляд, грузинское общество уже долгие годы считает главной угрозой для своей страны Россию.

Только Москва фактически не признаёт целостность Грузии, а Венесуэла, Никарагуа, Сирия и Науру признали бывшие грузинские автономии, конечно, по просьбе РФ. 20% территории у Грузии оторвано — этот факт сильно воздействует на жителей страны. В этом выводе IRI у меня нет причин сомневаться, как и в вопросе о поддержке вступления Грузии в НАТО. Этот вопрос стал актуальным для страны ещё задолго до войны в августе 2008 года. Он напрямую не связан с «российской опасностью». Стремление в НАТО для Грузии — это попытка обойти вооружённые конфликты стороной, а не активно в них участвовать. Всё-таки сохраняется вера в сдерживающий условного потенциального противника пятый пункт устава НАТО о том, что нападение на одну из стран организации расценивается как нападение на всех её членов. Стабильно высокий процент грузинского общества уже давно выступает за вступление в НАТО, — рассказал NEWS.ru грузинский политолог.

Что же касается внутриполитических раскладов внутри Грузии, то они по понятным причинам привлекли наибольший интерес грузинских экспертов. Однако никакого единодушия не наблюдается и в этом случае. Например, правящая партия «Грузинская мечта», хотя в опросе IRI ее назвали лидирующей, призвала граждан не доверять данным исследования. Мол, по заказу Международного республиканского института полевые исследования в стране проводит «местная компания с очень сомнительной репутацией». Как утверждает председатель ГМ Ираклий Кобахидзе, за правящую партию на самом деле готов проголосовать «каждый второй житель Грузии», а вовсе не каждый четвёртый.

Фото: Александр Имедашвили/РИА Новости Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе не доверяет результатам исследования, проведенного IRI

Эксперты отмечают, что «Грузинская мечта» не доверяет IRI со времен парламентских выборов 2012 года — тогда институт предсказывал победу оппонентам — партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили. Но ее одержала «Грузинская мечта» во главе с Бидзиной Иванишвили, подведя черту под периодом правления Саакашвили. С тех пор правящая партия обвиняет американский институт в симпатиях к грузинской прозападной оппозиции и попытках манипулировать общественным мнением.

NEWS.ru постарался выяснить, что думают об этом сами грузинские политики и эксперты. Их мнения явно разделились. Глава движения «Лазаре» Джонни Кварацхелия в беседе с NEWS.ru отметил, что опросу доверять можно, поскольку в целом он объективно отображает общественные настроения в стране.

Согласно исследованиям IRI, рейтинг упал как у власти, так и у оппозиции, но это обстоятельство продиктовано сложной социально-экономической ситуацией. Я варюсь в проблемах страны, наблюдаю за изменениями во взглядах своих соотечественников, поэтому согласен с ключевым выводом исследований: тех, кто придерживается пророссийских взглядов, в Грузии за последнее время стало гораздо меньше. И это несмотря на старания «Грузинской мечты», которая делает всё ради насаждения пророссийских настроений в обществе. А в последние месяцы власти открыто критикуют Запад, пытаясь если не привить грузинам антизападные настроения, то, по крайне мере, не растерять своих пророссийских сторонников, — считает лидер грузинской общественной организации.

Другие эксперты в разговоры с NEWS.ru настаивали, что цель IRI — вовсе не изучить общественное мнение в Грузии, а создать картинку в угоду интересам США, сформировать позицию избирателей в самой Грузии и продвинуть во власть своих ставленников. Хотя IRI имеет статус неполитической организации, он работает в тесном сотрудничестве с Госдепом, большая часть его руководства имеет отношение к Республиканской партии, а возглавляет институт сенатор от штата Аляска, республиканец Дэн Салливан. К слову, IRI «работает с общественным мнением» в более чем 30 странах. Правда, в Грузии повлиять на результаты выборов ему удаётся не всегда.

Итоги опроса IRI не сходятся с итогами выборов, — отметил в беседе c NEWS.ru грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе. — На мой взгляд, эти исследования слишком политизированы. В Грузии на последних парламентских выборах свои реальные политические возможности подтвердили две ключевые силы: правящая «Грузинская мечта» и оппозиционный блок «Сила в единстве», ядро которого составляет ЕНД. IRI отдаёт явное предпочтение оппозиционерам. Отсюда и данные его опроса: якобы за ЕНД готовы проголосовать сегодня 12%. Но в последнее время в самой партии не скрывают, что она переживает кризис, у её активистов появились сомнения насчет того, сохранится ли она в принципе или распадётся на множество осколков. Так что не очень убедительно выглядят результаты опроса. Мне представляется, что его цель — повысить в обществе рейтинг оппозиционных сил.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Среднегодовой экономический рост в Грузии за первые восемь месяцев нынешнего года составил 10,3%, во многом благодаря денежным переводам россиян

Сакварелидзе также обратил внимание, что в исследованиях американского института рейтинги ключевых представителей «Грузинской мечты» — мэра Тбилиси и премьер-министра — довольно высоки. На этом фоне партии в целом дают лишь 25%, что тоже порождает сомнения в объективности данных.

Вообще объективность в социологии — вопрос дискуссионный. Есть множество примеров как грубых ошибок, так и удачных прогнозов социологов — в том числе и в Грузии. Рамаз Сакварелидзе предлагает для полноты картины сопоставлять выводы опросов с действительностью. Взять, к примеру, данные о том, что 90% опрошенных ощущают угрозу со стороны России. Уже в аннотации к исследованию утверждается, что грузины недовольны наплывом россиян в страну. Но в действительности грузины в целом терпимо и без враждебности встретили бежавших к ним людей, несмотря на подскочившие цены на продукты и услуги. Если кто и протестовал против эмигрантов, то лишь отдельные оппозиционеры. Так что вопреки исследованиям IRI никакой угрозы в россиянах грузинское общество для себя не увидело.