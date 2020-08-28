50 уголовных дел об угрозах госслужащим возбудили в августе в Белоруссии

Белорусский Следственный комитет зафиксировал более 150 случаев угроз в отношении должностных лиц страны.
С начала августа в этой связи возбуждено порядка 50 уголовных дел,
Нередко угрозы физической расправы и оскорбления перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества. Так, 28 августа в Минске неизвестные повредили личный автомобиль депутата Палаты представителей Национального собрания, выражая таким образом месть за её политические взгляды и позицию, — говорится в сообщении СК.
В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Поводом для них послужили итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы, и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская. Оппозиция требует проведения новый выборов.
Очередная акция протеста прошла днём 30 августа 2020 года. Участники оппозиционного «Марша мира и независимости» выдвинулись в центр Минска. Жители спальных районов сформировали колонны возле станций метро, а после пешком проследовали в центр города. В руках они держали бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствовали люди разного возраста. За два часа протестной акции белорусской оппозиции силовики задержали 125 человек, передавал NEWS.ru.
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