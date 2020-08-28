50 уголовных дел об угрозах госслужащим возбудили в августе в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d681ee0c-eadf-11ea-8095-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Белорусский Следственный комитет зафиксировал более 150 случаев угроз в отношении должностных лиц страны.

С начала августа в этой связи возбуждено порядка 50 уголовных дел, сообщает пресс-служба СК РБ. В ведомстве уточнили, что дела расследуется по фактам угроз в отношении лиц, выполнявших служебные обязанности, депутатов, судей, членов избиркомов, учителей и иных лиц в целях создания помех их деятельности и «принуждения к изменению характера этой деятельности».

Нередко угрозы физической расправы и оскорбления перерастают в реальное насилие и умышленное повреждение имущества. Так, 28 августа в Минске неизвестные повредили личный автомобиль депутата Палаты представителей Национального собрания, выражая таким образом месть за её политические взгляды и позицию, — говорится в сообщении СК.

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые акции протеста. Поводом для них послужили итоги президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы, и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская. Оппозиция требует проведения новый выборов.

Очередная акция протеста прошла днём 30 августа 2020 года. Участники оппозиционного «Марша мира и независимости» выдвинулись в центр Минска. Жители спальных районов сформировали колонны возле станций метро, а после пешком проследовали в центр города. В руках они держали бело-красно-белые флаги и плакаты. Среди них присутствовали люди разного возраста. За два часа протестной акции белорусской оппозиции силовики задержали 125 человек, передавал NEWS.ru.