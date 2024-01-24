30 «диких гусей» — всё? Новые детали гибели французских наемников Харькове

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Француз Алексис Дрион, чье имя фигурирует в списке наемников, находившихся в Харькове во время российского ракетного удара, внезапно появился в соцсетях. В своем посте он якобы сообщил, что жив, но на следующее утро публикация пропала со страницы военнослужащего. Кто мог удалить запись Дриона, сам ли он ее оставил и что известно о других наемниках — в материале NEWS.ru.

Где находится француз Алексис Дрион

Вечером 22 января Дрион опубликовал в соцсетях пост, в котором заявил, что с ним все в порядке. «Я жив, я жив, все хорошо! Российская дезинформация!» — написал он по-английски на своей странице. Запись сопровождал скриншот статьи агентства Sputnik со списком имен французских наемников, находившихся в Харькове во время воздушного удара.

Позже в комментариях Дрион написал, что он находится во Франции. Однако никаких доказательств, например свежих фото, он не опубликовал. На следующий день, 23 января, примерно в 11:00 (13:00 мск) посты наемника исчезли.

В документе, переданном накануне в РИА Новости волонтерами из организации SOS Donbass, упоминаются 13 французов в возрасте от 24 до 49 лет. По данным активистов, иностранцы находились в Харькове в момент удара. Среди французов было имя и Алексиса Дриона (Alexis Drion, 13.06.1986). Как передало агентство, достоверно неизвестно, кто из 13 жив, а кто погиб.

Фото: Социальные сети Анри Дриона Алексис Дрион

Куда пропали комментарии со страницы Дриона

Наемник Алексис Дрион мертв, но французские спецслужбы попытались представить ситуацию, что он жив и даже не пострадал в результате ракетного удара ВС РФ, предположил в разговоре с NEWS.ru военный аналитик Андрей Клинцевич.

«Видимо, близкие наемника, не желая соглашаться с игрой спецслужб, сняли публикацию из соцсетей. Очевидно, власти и спецслужбы пытаются запутать ситуацию со своими наемниками в Харькове. Они ведут игру с родственниками Дриона. Те же в свою очередь не скрывают факта его гибели. Более того, хотят выставить его героем», — уверен Клинцевич.

Что известно о Дрионе

По неофициальным данным, Алексис Дрион — это сын Фредерика Дриона, который в 2001 году стал бригадным генералом армии Франции.

Судя по всему, мужчина добровольно прошел службу во французской армии. На это указывает серия снимков на его странице, оставленная 15 декабря 2017 года. Они сделаны у Триумфальной арки, на них ветераны и военные, а юный Дрион держит знамя.

Молодой француз приехал на Украину в прошлом году и вступил в ряды второго батальона международного легиона ВСУ.

На своей странице в Сети Алексис часто публиковал кадры, на которых он позировал с оружием в руках в зоне СВО. Первый такой пост был сделан 1 мая 2023 года. Позднее появились еще несколько фотографий: на одной из них на руке Дриона видна нашивка не только флага Украины, но и черно-красного флага «Организации украинских националистов» (признана экстремистской и запрещена в РФ).

Фото: Социальные сети Анри Дриона

Как и когда Россия нанесла удар по французским наемникам

17 января Минобороны России сообщило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников. В ведомстве подчеркнули, что здание в Харькове, в котором находились в основном французы, было полностью разрушено. «Уничтожены более 60 боевиков, в основном французов, свыше 20 доставлены в лечебные учреждения», — уточнили в Минобороны.

Как утверждает источник Telegram-канала «Иди и смотри», удар был нанесен по зданию в Киевском районе города. «В нем располагались иностранные наемники», — говорится в публикации. По данным канала, там же находились англоязычные и польские наемники, среди них есть серьезные потери.

В свою очередь украинские власти обнародовали свою версию — что удар пришелся по зданию больницы, а также по коворкингу Fabrika.Space.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые сообщения о присутствии западных наемников в Харькове только подтверждают прежние заявления Москвы о большом количестве иностранцев на службе ВСУ. 18 января посла Франции Пьера Леви вызвали в Министерство иностранных дел России, где выразили протест по этому поводу.

Каков статус иностранцев в рядах ВСУ

Политологи отмечали в беседах с NEWS.ru, что важно определить статус этих иностранцев. По мнению ведущего сотрудника Центра социальных проблем института Европы РАН Сергея Федорова, немало граждан стран Запада едут в зону боевых действий на Украине по своей инициативе и как «дикие гуси» выступают там в качестве наемников, получая зарплату в ВСУ. Он высказал предположение, что власти стран не могут им этого запретить.

Как сказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню, у них нет возможности не позволять французам ехать на Украину и вступать там в ряды ВСУ.

«Есть французы, гражданские, кто отправился воевать на Украину в украинской военной форме. Мы не можем им запретить, мы все-таки демократия. По определению эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — пояснил Себастьен Лекорню.

Фото: Nicole Kubelka/face to face/Global Look Pres Эммануэль Макрон

Что пишет французская пресса о событиях в Харькове

Если российские СМИ подробно освещали удар по Харькову, французские лишь цитировали новости из Москвы. Большинство СМИ описывали ситуацию сухо, при этом сопровождая заявления Минобороны России фразой, что «пока не могут проверить эту информацию в независимых источниках».

Наиболее подробный материал опубликовала 18 января газета Parisien. Она привела мнение трех военных аналитиков, первый из которых — Ксавье Тайтельман, бывший военный летчик, — утверждает, что сам контактировал с несколькими французскими бойцами на месте событий. По его версии, наемники живы.

«Это грубая дезинформация, за последние месяцы ни один француз не был убит», — сказал газете другой эксперт полковник Мишель Гойя, бывший офицер ВМС.

Той же точки зрения придерживается и Кевин Лимонье, старший преподаватель французского института геополитики.

Лекорно назвал сообщения о французских наемниках на Украине примером «российской информационной войны», которая якобы особо ужесточилась после решения президента Франции Эммануэля Макрона поставить Киеву 40 ракет Scalp. Как заключил министр обороны Пятой республики, подобные заявления призваны поддерживать риторику о соучастии Парижа в украинском конфликте.

Сколько французских наемников погибло при ударе по пункту дисклокации в Харькове

22 января хакерская группа «Джокер ДНР» опубликовала «полный список французских наемников, которые погибли при недавнем ракетном ударе по пункту временной дислокации Интернационального легиона ВСУ в Харькове».

Согласно этому списку, младшему из погибших было 20 лет, старшему — 52 года.

«Главное, чтобы все иностранцы усвоили, что воевать с русскими опасно для жизни, это всегда заканчивается летальным исходом», — написали авторы сообщения.

Спустя несколько часов хакеры удалили список.

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