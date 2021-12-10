«3+3»: региональные игроки решают ключевые проблемы Южного Кавказа

В Москве в пятницу прошла встреча в формате «3+3», который был предложен президентами Турции и Азербайджана в качестве стабилизационной меры после войны в Карабахе осенью прошлого года. Формат предполагает взаимодействие трёх южнокавказских государств с региональными соседями: Россией, Турцией и Ираном. Сегодняшняя встреча в Москве стала первой после сочинских переговоров глав России, Азербайджана и Армении, прошедших 26 ноября нынешнего года. Об итогах встречи и перспективах формата — в материале NEWS.ru.

Московское заседание Консультативной платформы «3+3» состоялось в закрытом формате под сопредседательством заместителей министров иностранных дел России Андрея Руденко, Азербайджана Халафа Халафова, Армении Ваге Геворкяна, Турции Седата Онала, а также гендиректора МИД Ирана Алиреза Хагигиана. Как сообщила пресс-служба МИД РФ, были обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех её участников. Эти вопросы были уточнены: меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам.

Судя по вопросам, повестка дня сегодняшней встречи вытекала из обсуждения постконфликтного урегулирования в Сочи между Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Ключевыми вопросами тогда наблюдатели назвали разблокирование и создание транспортных артерий в регионе, а также делимитацию армяно-азербайджанской границы. Темы эти для сторон полны противоречий, решать которые эффективнее при помощи влиятельных посредников, какими, согласно новому формату, стали Москва, Анкара и Тегеран.

Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян Фото пресс-службы Президента Азербайджана

Но Ереван уже высказался против «переноса проблем из двухстороннего формата в многосторонний». Премьер-министр Никол Пашинян, в целом поддержав схему «3+3», уточнил, что она будет интересна Еревану, если он не будет подменять собой другие уже существующие форматы. Армянские власти не скрывают, что особые надежды возлагают на Минскую группу ОБСЕ, точнее, на сопредседателей из Франции и США.

Нереальным назвал в беседе c NEWS.ru разведение ключевых вопросов урегулирования на Южном Кавказе эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Маммадов.

Деблокировку дорог и процесс определения границ между Азербайджаном и Арменией мы обсуждаем в рамках трёхстороннего формата (Москва, Баку и Ереван). Получается, что Минской группе остаются гуманитарные и социально-экономические вопросы – очень расплывчатое понятие. «3+3» неизбежно будет конкурировать с Минской группой в решении ключевых вопросов урегулирования в регионе. Это просто замена глобальных игроков на региональных. Нам ведь главное — достичь цели, так что, в принципе, это хорошо, — убеждён политолог. Фархад Маммадов азербайджанский политолог азербайджанский политолог

Символично, что первая встреча прошла в Москве — на нейтральной площадке. Накануне встречи официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что приглашение приехать в Москву было направлено и в Тбилиси, которое грузинские власти проигнорировали . Это дало основание экспертам говорить о переименовании формата на «3+2». Но в МИД РФ призывают в этом вопросе не спешить. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Грузия проявит заинтересованность в создании такого механизма консультаций. В сегодняшнем официальном сообщении МИД РФ по итогам встречи подчёркивается, что двери для Тбилиси остаются открытыми.

Сергей Лавров MFA Russia/Global Look Press

Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия в беседе с NEWS.ru уточнил, что грузинские власти игнорируют «3+3» не только из-за нежелания участвовать в общих проектах с Россией, они усматривают в формате «антизападную» направленность.

Схема «3+3» выдавливает Запад с нашего региона, отстраняет его от участия в решении проблем Южного Кавказа в пользу Турции, России, Ирана. Для Тбилиси неприемлемо отстранение Евросоюза и США от участия в процессах нашего региона. Может ли Грузия в будущем принять участие в этом формате? В принципе, всё в жизни возможно, но пока я не вижу перспектив присоединения, — сказал политолог.

Грузинские власти предложили Азербайджану и Армении основать свой трёхсторонний формат для решения всех спорных вопросов в регионе. Дипломатичное молчание Баку и Еревана стало красноречивым ответом на эту инициативу.

Эксперты полагают, что ключевым вопросом для осуждения платформы «3+3» станет урегулирование азербайджано-армянских противоречий. Но этот процесс не может не затрагивать интересы России, Турции и Ирана. Общая платформа имеет хорошие шансы снизить возможную конфронтацию в регионе, оперативно реагировать на вызовы.