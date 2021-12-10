«3+3»: региональные игроки решают ключевые проблемы Южного Кавказа

В Москве в пятницу прошла встреча в формате «3+3», который был предложен президентами Турции и Азербайджана в качестве стабилизационной меры после войны в Карабахе осенью прошлого года. Формат предполагает взаимодействие трёх южнокавказских государств с региональными соседями: Россией, Турцией и Ираном. Сегодняшняя встреча в Москве стала первой после сочинских переговоров глав России, Азербайджана и Армении, прошедших 26 ноября нынешнего года. Об итогах встречи и перспективах формата — в материале NEWS.ru.
Московское заседание Консультативной платформы «3+3»
Судя по вопросам, повестка дня сегодняшней встречи вытекала из обсуждения постконфликтного урегулирования в Сочи между Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. Ключевыми вопросами тогда наблюдатели назвали разблокирование и создание транспортных артерий в регионе, а также делимитацию армяно-азербайджанской границы. Темы эти для сторон полны противоречий, решать которые эффективнее при помощи влиятельных посредников, какими, согласно новому формату, стали Москва, Анкара и Тегеран.
Но Ереван уже высказался против «переноса проблем из двухстороннего формата в многосторонний». Премьер-министр Никол Пашинян, в целом поддержав схему «3+3», уточнил, что она будет интересна Еревану, если он не будет
Нереальным назвал в беседе c NEWS.ru разведение ключевых вопросов урегулирования на Южном Кавказе эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Маммадов.
Деблокировку дорог и процесс определения границ между Азербайджаном и Арменией мы обсуждаем в рамках трёхстороннего формата (Москва, Баку и Ереван). Получается, что Минской группе остаются гуманитарные и социально-экономические вопросы – очень расплывчатое понятие. «3+3» неизбежно будет конкурировать с Минской группой в решении ключевых вопросов урегулирования в регионе. Это просто замена глобальных игроков на региональных. Нам ведь главное — достичь цели, так что, в принципе, это хорошо, — убеждён политолог.
Символично, что первая встреча прошла в Москве — на нейтральной площадке. Накануне встречи официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что приглашение приехать в Москву было направлено и в Тбилиси, которое грузинские власти
Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия в беседе с NEWS.ru уточнил, что грузинские власти игнорируют «3+3» не только из-за нежелания участвовать в общих проектах с Россией, они усматривают в формате «антизападную» направленность.
Схема «3+3» выдавливает Запад с нашего региона, отстраняет его от участия в решении проблем Южного Кавказа в пользу Турции, России, Ирана. Для Тбилиси неприемлемо отстранение Евросоюза и США от участия в процессах нашего региона. Может ли Грузия в будущем принять участие в этом формате? В принципе, всё в жизни возможно, но пока я не вижу перспектив присоединения, — сказал политолог.
Грузинские власти предложили Азербайджану и Армении основать свой трёхсторонний формат для решения всех спорных вопросов в регионе. Дипломатичное молчание Баку и Еревана стало красноречивым ответом на эту инициативу.
Эксперты полагают, что ключевым вопросом для осуждения платформы «3+3» станет урегулирование азербайджано-армянских противоречий. Но этот процесс не может не затрагивать интересы России, Турции и Ирана. Общая платформа имеет хорошие шансы снизить возможную конфронтацию в регионе, оперативно реагировать на вызовы.