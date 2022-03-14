20 человек погибли при ударе ракетой «Точка-У» по центру Донецка

В центре Донецка у Дома правительства сбили украинскую ракету «Точка-У», есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти. Как сообщили в штабе ДНР, 20 человек погибли, ещё девять ранены. Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, среди погибших есть дети.

Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает удар «Точкой-У» по Донецку как теракт, считает, что украинские войска использовали ракету для обстрела Донецка в целях геноцида мирных граждан, — пишет агентство.

Пушилин пояснил, что удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта, и если бы ракета долетела до цели назначения, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, прозвучавшим в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», в использованной при ударе по Донецку ракете размещался запрещённый кассетный заряд.

Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв, — сказал Пушилин.

Ранее в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики сообщили, что полное разминирование на освобождаемых территориях Донбасса может занять десятки лет. По информации ведомства, процесс осложняют плотность минирования и большое число неразорвавшихся боеприпасов.