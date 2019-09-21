https://static.news.ru/photo/6c864c56-dc7f-11e9-ab7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: iportal.rada.gov.ua

17 депутатов не приняли участие в более чем 90% голосований после начала работы Верховной рады Украины нового созыва.

Об этом говорится в сообщении на сайте общественной организации «Комитет избирателей Украины». 14 депутатов-«лентяев» оказались представителями фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», два — из группы «За будущее», один — из всеукраинского объединения «Батькивщина».

Депутат Вадим Рабинович стал рекордсменом по пропускам — он поучаствовал лишь в 1% голосований. Сообщение «Комитета избирателей Украины» уточняет, что 17 парламентариев, как правило, присутствовали на заседаниях, однако пропускали голосование без всяких уважительных причин.

Всего за указанный период было проведено 15 пленарных заседаний и 548 голосований.

Как ранее сообщал News.ru, Рада наделила президента Украины Владимира Зеленского полномочиями единолично утверждать план обороны страны.