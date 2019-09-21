17 депутатов не приняли участие в более чем 90% голосований после начала работы Верховной рады Украины нового созыва.
Об этом говорится в
Депутат Вадим Рабинович стал рекордсменом по пропускам — он поучаствовал лишь в 1% голосований. Сообщение «Комитета избирателей Украины» уточняет, что 17 парламентариев, как правило, присутствовали на заседаниях, однако пропускали голосование без всяких уважительных причин.
Всего за указанный период было проведено 15 пленарных заседаний и 548 голосований.
Как ранее сообщал News.ru, Рада наделила президента Украины Владимира Зеленского полномочиями единолично утверждать план обороны страны.