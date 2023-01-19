Пятнадцать военных погибли при пожаре в казарме в Армении

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Пятнадцать военных погибли в результате пожара в казарме инженерно-снайперской роты в Армении, еще трое находятся в тяжелом состоянии, сообщается на сайте Минобороны республики. Причины пожара не называются.

По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казармах инженерно-снайперской роты N-й воинской части Минобороны, погибли 15 военнослужащих, состояние троих военнослужащих оценивается как тяжелое, — сказано в сообщении.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в Подмосковье неизвестный попытался устроить пожар в воинской части, бросив на территорию несколько «коктейлей Молотова». По данным авторов, возгорание было быстро потушено, никто не пострадал. В публикации говорится, что инцидент произошел в деревне Зюзино (Раменский городской округ). Как заявили авторы, злоумышленник перебросил через бетонный забор войсковой части 75384 четыре бутылки с зажигательной смесью, которые попали в нежилой барак. Они добавили, что начавшееся возгорание было практически сразу ликвидировано, в здании обгорел только подоконник, пострадавших в результате происшествия нет.