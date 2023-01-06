12 россиян оказались заблокированы на трассе в Казахстане из-за бурана

Фото: gov.kz

Снежный буран заблокировал 12 россиян, в том числе двоих детей, на республиканской трассе в Казахстане, сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС ВКО). Спасатели помогли им выбраться из заноса и добраться до гостиницы.

На помощь к ним прибыли спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимом автомобиле «ТРЭКОЛ», который пробился до места, — говорится в сообщении.

Известно, что россияне ехали из Усть-Каменогорска в Россию. Дорогу заметало с такой скоростью, что обычные машины просто не смогли двигаться дальше.

В настоящее время с путешественниками все в порядке — их поселили в гостинице в Шемонаихе. Местные власти организовали для россиян питание и обогрев.

По информации спасателей, сейчас из-за бурана в Восточно-Казахстанской области закрыты 15 автодорог. По состоянию на 6 января действует штормовое предупреждение. В регионе ожидаются сильная метель и гололед.

В конце декабря резкое похолодание и снегопады обрушились на значительную часть США. Тогда около 60% населения страны столкнулись с предупреждениями о зимней погоде, а температура резко упала ниже нормы от востока Скалистых гор до горной системы Аппалачи. Количество погибших из-за сильных морозов и зимнего шторма по состоянию на 26 декабря составило 34 человека.