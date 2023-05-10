10 мая исполнилось 100 лет со дня его рождения Гейдара Алиева — создателя современного азербайджанского государства. За годы его правления были проведены широкомасштабные экономические реформы, Азербайджан превратился в индустриально-аграрную республику, занимающую лидирующие позиции в области производства нефти и хлопка, стал участвовать в транснациональных проектах в Кавказском регионе и за его пределами. Алиев заложил основы политической и экономической независимости страны.

Официальные лица России высоко оценивают вклад Алиева в развитие двусторонних российско-азербайджанских отношений. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин ценил политическую мудрость и точку зрения Алиева. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал экс-президента Азербайджана выдающимся политиком, удивительно прозорливым и умным человеком. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Алиев неизменно придавал приоритетное значение развитию отношений с Москвой и подписал в 1997 году Договор о дружбе.

Говоря о личностных качествах Алиева, член Политбюро ЦК КПСС в 1990–1991 годах Александр Дзасохов вспоминает, что экс-президент Азербайджана был человеком большой внутренней культуры. В его семье царила очень доброжелательная и гостеприимная атмосфера.

Жизненный путь Гейдара Алиева — в фотогалерее NEWS.ru.

Президент Азербайджана Гейдар Алиев

Фото: ТАСС

Президент Азербайджана Гейдар Алиев

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Гейдар Алиев подписали Совместное заявление о принципах сотрудничества на Каспийском море и Бакинскую декларацию о принципах обеспечения безопасности и развития сотрудничества на Кавказе

Фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Величкин и Владимир Родионов

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Гейдар Алиев подписали Совместное заявление о принципах сотрудничества на Каспийском море и Бакинскую декларацию о принципах обеспечения безопасности и развития сотрудничества на Кавказе

Президент Азербайджана Гейдар Алиев (на снимке справа) и его сын — первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ильхам Алиев (слева)

Фото: ТАСС

Президент Азербайджана Гейдар Алиев (на снимке справа) и его сын — первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ильхам Алиев (слева)

Президент Азербайджана Гейдар Алиев, президент Молдавии Владимир Воронин, президент Таджикистана Эмомали Рахмонов, президент Украины Леонид Кучма, президент России Владимир Путин, президент Узбекистна Ислам Каримов

Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов и Сергеяй Величкин

Президент Азербайджана Гейдар Алиев, президент Молдавии Владимир Воронин, президент Таджикистана Эмомали Рахмонов, президент Украины Леонид Кучма, президент России Владимир Путин, президент Узбекистна Ислам Каримов

Депутат Верховного Совета Азербайджана от Нахичевани Гейдар Алиев (слева) дает интервью корреспонденту Би-би-си Полу Митчелу

Фото: Фарида Хайрулина/ТАСС

Депутат Верховного Совета Азербайджана от Нахичевани Гейдар Алиев (слева) дает интервью корреспонденту Би-би-си Полу Митчелу

Президент Азербайджана Гейдар Алиев и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа налево)

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент Азербайджана Гейдар Алиев и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа налево)

Президент Азербайджана Гейдар Алиев с внучкой (в центре), дочь Севиль с мужем Махмудом (слева), супруга Зарифа, сын президента Ильхам (справа) с женой Мехрибан

Фото: ИТАР-ТАСС

Президент Азербайджана Гейдар Алиев с внучкой (в центре), дочь Севиль с мужем Махмудом (слева), супруга Зарифа, сын президента Ильхам (справа) с женой Мехрибан

Первый заместитель председателя Совмина СССР Гейдар Алиев в Таганроге, 1983 год

Фото: Фотохроника ТАСС/Евгения Недери

Первый заместитель председателя Совмина СССР Гейдар Алиев в Таганроге, 1983 год

Первый заместитель председателя Совета министров СССР Гейдар Алиевич Алиев во время осмотра плотины, сооружаемой у входа в Нампхоскую бухту

Фото: Фотохроника ТАСС/Эдуард Песов

Первый заместитель председателя Совета министров СССР Гейдар Алиевич Алиев во время осмотра плотины, сооружаемой у входа в Нампхоскую бухту

Первый заместитель председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиевич Алиев (второй справа) во время визита на Череповецкий металлургический завод имени 50-летия СССР

Фото: Будан Виктор, Морковкин Анатолий/Фотохроника ТАСС

Первый заместитель председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиевич Алиев (второй справа) во время визита на Череповецкий металлургический завод имени 50-летия СССР

Руководитель ливийской революции полковник Муамар Каддафи (2 слева), первый заместитель председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев (слева)

Фото: РИА Новости

Руководитель ливийской революции полковник Муамар Каддафи (2 слева), первый заместитель председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев (слева)

Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар Алиев (справа) с буровым мастером Исрафилом Гусейновым (в центре) на фоне Каспийского моря и буровых вышек

Фото: Валерий Шустов/РИА Новости

Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар Алиев (справа) с буровым мастером Исрафилом Гусейновым (в центре) на фоне Каспийского моря и буровых вышек