100 лет со дня рождения Гейдара Алиева: путь политика в фотографиях

Фото: Валерий Шустов/РИА Новости

Первый секретарь ЦК КП Азербайджана Гейдар Алиев в минуты отдыха на берегу Каспийского моря

10 мая исполнилось 100 лет со дня его рождения Гейдара Алиева — создателя современного азербайджанского государства. За годы его правления были проведены широкомасштабные экономические реформы, Азербайджан превратился в индустриально-аграрную республику, занимающую лидирующие позиции в области производства нефти и хлопка, стал участвовать в транснациональных проектах в Кавказском регионе и за его пределами. Алиев заложил основы политической и экономической независимости страны.

Официальные лица России высоко оценивают вклад Алиева в развитие двусторонних российско-азербайджанских отношений. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин ценил политическую мудрость и точку зрения Алиева. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал экс-президента Азербайджана выдающимся политиком, удивительно прозорливым и умным человеком. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Алиев неизменно придавал приоритетное значение развитию отношений с Москвой и подписал в 1997 году Договор о дружбе.

Говоря о личностных качествах Алиева, член Политбюро ЦК КПСС в 1990–1991 годах Александр Дзасохов вспоминает, что экс-президент Азербайджана был человеком большой внутренней культуры. В его семье царила очень доброжелательная и гостеприимная атмосфера.

Жизненный путь Гейдара Алиева — в фотогалерее NEWS.ru.