10 мая исполнилось 100 лет со дня его рождения Гейдара Алиева — создателя современного азербайджанского государства. За годы его правления были проведены широкомасштабные экономические реформы, Азербайджан превратился в индустриально-аграрную республику, занимающую лидирующие позиции в области производства нефти и хлопка, стал участвовать в транснациональных проектах в Кавказском регионе и за его пределами. Алиев заложил основы политической и экономической независимости страны.
Официальные лица России высоко оценивают вклад Алиева в развитие двусторонних российско-азербайджанских отношений. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер Владимир Путин ценил политическую мудрость и точку зрения Алиева. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал экс-президента Азербайджана выдающимся политиком, удивительно прозорливым и умным человеком. Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Алиев неизменно придавал приоритетное значение развитию отношений с Москвой и подписал в 1997 году Договор о дружбе.
Говоря о личностных качествах Алиева, член Политбюро ЦК КПСС в 1990–1991 годах Александр Дзасохов вспоминает, что экс-президент Азербайджана был человеком большой внутренней культуры. В его семье царила очень доброжелательная и гостеприимная атмосфера.
Жизненный путь Гейдара Алиева — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Величкин и Владимир Родионов
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Гейдар Алиев подписали Совместное заявление о принципах сотрудничества на Каспийском море и Бакинскую декларацию о принципах обеспечения безопасности и развития сотрудничества на Кавказе
Фото: ТАСС
Президент Азербайджана Гейдар Алиев (на снимке справа) и его сын — первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ильхам Алиев (слева)
Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Родионов и Сергеяй Величкин
Президент Азербайджана Гейдар Алиев, президент Молдавии Владимир Воронин, президент Таджикистана Эмомали Рахмонов, президент Украины Леонид Кучма, президент России Владимир Путин, президент Узбекистна Ислам Каримов
Фото: Фарида Хайрулина/ТАСС
Депутат Верховного Совета Азербайджана от Нахичевани Гейдар Алиев (слева) дает интервью корреспонденту Би-би-си Полу Митчелу
Фото: ИТАР-ТАСС
Президент Азербайджана Гейдар Алиев и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев (справа налево)
Фото: ИТАР-ТАСС
Президент Азербайджана Гейдар Алиев с внучкой (в центре), дочь Севиль с мужем Махмудом (слева), супруга Зарифа, сын президента Ильхам (справа) с женой Мехрибан
Фото: Фотохроника ТАСС/Евгения Недери
Первый заместитель председателя Совмина СССР Гейдар Алиев в Таганроге, 1983 год
Фото: Фотохроника ТАСС/Эдуард Песов
Первый заместитель председателя Совета министров СССР Гейдар Алиевич Алиев во время осмотра плотины, сооружаемой у входа в Нампхоскую бухту
Фото: Будан Виктор, Морковкин Анатолий/Фотохроника ТАСС
Первый заместитель председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиевич Алиев (второй справа) во время визита на Череповецкий металлургический завод имени 50-летия СССР
Фото: РИА Новости
Руководитель ливийской революции полковник Муамар Каддафи (2 слева), первый заместитель председателя Совета Министров СССР Гейдар Алиев (слева)