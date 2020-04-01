https://static.news.ru/photo/949e3e3a-73f4-11ea-abc7-fa163e074e61_660.jpg Зак Брафф Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Актёры американского сериала «Клиника» Зак Брафф и Дональд Фэйсон запустили подкаст, в котором будут обсуждать прославившее их шоу.

Каждый выпуск проекта будет посвящён одной из серий «Клиники». В итоге Брафф и Фэйсон посмотрят все девять сезонов телекомедии, сообщает Entertainment Weekly.

Это будут почти как комментарии на DVD. Мы будем сидеть, болтать, рассказывать о всяких забавных случаях и о том, что помним о работе на съёмочной площадке, — рассказал Брафф.

Артисты также планируют общаться с гостями — создателями сериала, другими актёрами, принимавшими участие в «Клинике», и поклонниками.

Ранее актрисы сериала «Офис» Дженна Фишер и Анджела Кинси запустили подкаст Office Ladies, в котором тоже рассказывают о шоу, писал NEWS.ru.