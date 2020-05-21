Звёзды «Игры престолов» сыграют в фильме про Ван Хельсинга

Американские актёры Питер Динклейдж и Джейсон Момоа, известные по сериалу «Игра Престолов», примут участие в фильме Good Bad & Undead. Производством занимается кинокомпания Legendary.
Динклейдж сыграет Ван Хельсинга из романа «Дракула», а Момоа — вампира, который поклялся больше не убивать,
Картина основана на идее сценаристов Марка Свифта и Дэмиана Шеннона, которые занимались лентами «Пятница 13-е» и «Спасатели Малибу».
Как писал NEWS.ru, британская актриса Кейт Дики, известная по сериалу «Игра престолов», снялась в клипе своих соотечественников Sleaford Mods. Видео сопровождает новую песню коллектива под названием Second.
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