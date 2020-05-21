Звёзды «Игры престолов» сыграют в фильме про Ван Хельсинга

https://static.news.ru/photo/da06c8b0-9b4b-11ea-b033-fa163e074e61_660.jpg Питер Динклейдж Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские актёры Питер Динклейдж и Джейсон Момоа, известные по сериалу «Игра Престолов», примут участие в фильме Good Bad & Undead. Производством занимается кинокомпания Legendary.

Динклейдж сыграет Ван Хельсинга из романа «Дракула», а Момоа — вампира, который поклялся больше не убивать, сообщает Deadline. По сюжету, они ходят по городам и занимаются мошенничеством: вампир запугивает людей, а Ван Хельсинг предлагает за деньги избавиться от него.

Картина основана на идее сценаристов Марка Свифта и Дэмиана Шеннона, которые занимались лентами «Пятница 13-е» и «Спасатели Малибу».

Как писал NEWS.ru, британская актриса Кейт Дики, известная по сериалу «Игра престолов», снялась в клипе своих соотечественников Sleaford Mods. Видео сопровождает новую песню коллектива под названием Second.