https://static.news.ru/photo/16df3442-255a-11ea-97b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nils Jorgensen/Global Look Press

Фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» американского режиссёра Джей Джей Абрамса возглавил российский прокат в выходные.

За период с 19 по 22 декабря девятый эпизод киносаги собрал 395 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данный kinobusiness.com .

На второе место попала российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» режиссёра Ильи Куликова, которая за тот же период собрала 176,5 млн рублей. Третьим по сборам стал приключенческий фильм «Джуманджи: Новый уровень» режиссёра Джейка Кэздана, заработавший 151,3 млн рублей.

Как писал NEWS.ru ранее, американский актёр Джейк Каннавале сыгравший одну из ролей в сериале «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн», раскритиковал девятую часть киносаги «Скайуокер. Восход».