Фильм «Звёздные войны. Скайуокер. Восход» американского режиссёра Джей Джей Абрамса возглавил российский прокат в выходные.
За период с 19 по 22 декабря девятый эпизод киносаги собрал 395 млн рублей, сообщает
На второе место попала российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» режиссёра Ильи Куликова, которая за тот же период собрала 176,5 млн рублей. Третьим по сборам стал приключенческий фильм «Джуманджи: Новый уровень» режиссёра Джейка Кэздана, заработавший 151,3 млн рублей.
Как писал NEWS.ru ранее, американский актёр Джейк Каннавале сыгравший одну из ролей в сериале «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн», раскритиковал девятую часть киносаги «Скайуокер. Восход».
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