Звукорежиссёр новой «Дюны» рассказал, как создавался саунд-дизайн кино

Звукорежиссёр новой киноадаптации «Дюны» Тео Грин рассказал, как создавался саунд-дизайн нового фильма. Секретами он поделился в интервью Vanity Fair. Например, был использован звук настоящего стрелкового оружия.

Силовые поля решили озвучить с помощью стрелкового оружия. Шум автоматического огня мы отфильтровали, чтобы слышны были только низкие звуки, их биение, пульсация. Затем мы обработали их на синтезаторе и увеличили их частоту. Так и получилась вибрация, которую вы услышите, — поделился Грин.

Он также поделился интересными деталями общения с режиссёром картины Дени Вильнёвом. В ходе поиска нужных звуковых эффектов Вильнёв отвергал все предложения, тогда, по словам Грина, при работе со звуком синтезатор звукорежиссёра не справился с басами и начал щёлкать, именно этот звук и выбрал режиссёр для фильма.

Ранее стало известно, что режиссёр киноленты Дени Вильнёв хочет снять её сиквел, несмотря на то, что фильм ещё не вышел в прокат. В центре сюжета окажется персонаж Зендаи — фременка Чани. «Дюна» выйдет в российский прокат 16 сентября 2021 года.