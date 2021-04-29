Звезду сериала «Доктор Кто» обвинили в домогательствах два десятка женщин

https://static.news.ru/photo/9d92a2d0-a943-11eb-bad7-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: doctorwhoworlduk.com

В домогательствах, непристойном поведении и запугивании обвиняется британский актёр Ноэль Кларк, получивший известность после участия в сериале «Доктор Кто». Об этом сообщает издание Guardian.

Сотрудникам издания удалось поговорить с 20 женщинами, работавшими с Кларком с 2004 по 2019 год. Все они обвиняют актёра в сексуальных домогательствах, неприемлемом поведении во время съёмок, в нарушении профессиональной этики и запугивании.

Сам 45-летний актёр отверг все обвинения и заявил, что не сталкивался с жалобами в свой адрес ни разу за все 20 лет работы в кино. Он также попросил прощения у всех, кому могло быть неловко во время работы с ним.

Если кому-то, кто работал со мной, доводилось чувствовать себя неловко и униженно, я прошу прощения за это. Я категорически отрицаю любые обвинения в противоправном сексуальном поведении с моей стороны и намерен защищать себя от ложных обвинений, — сказал актёр.

Тем не менее после публикации Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) решила приостановить членство Кларка. В академии сообщили, что также получили несколько анонимных сообщений с обвинениями в адрес актёра перед вручением ему премии. Однако данные обвинения не содержали никаких доказательств.

Также BAFTA временно аннулировала награду актёра за выдающийся вклад в британское кино до дальнейшего уведомления.

Ноэль Энтони Кларк — английский актёр, сценарист, режиссёр и продюсер, наиболее известный по роли Микки Смита в культовом британском сериале « Д октор Кто», обладатель премии Оливье и BAFTA.

Ранее актёр из сериала «Шерлок» и «Доктор Кто» Рассел Тови рассказал, что отец пытался излечить его от гомосексуальности. По словам артиста, его отец верил, что нетрадиционную ориентацию можно вылечить, и хотел отправить его на гормональное лечение.