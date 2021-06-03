Звезда «Звёздных войн» сыграет в продолжении «Джона Уика»

https://static.news.ru/photo/eca1b5f2-c502-11eb-8802-96000091f725_660.jpg Донни Йен Фото: donnieyenofficial/instagam.com

Китайский актёр и звезда фантастического фильма «Изгой один. Звёздные войны: Истории» Донни Йен присоединится к проекту «Джон Уик 4». В новой части франшизы про киллера артист сыграет старого друга главного героя, передаёт портал Deadline.

Роль знаменитого наёмника Джона Уика по традиции досталась канадцу Киану Ривзу. К работе над сериалом вернётся режиссёр трёх предыдущих лент Чад Стахелски, одним из сценаристов станет Дерек Колстад, автор картины «Никто» Ильи Найшуллера. Съёмки пройдут летом 2021-го во Франции, ФРГ и Японии. Премьера запланирована на май 2022 года.

В апреле стали известны подробности создания спин-оффа «Джона Уика». Сериал «Континенталь» анонсировали ещё в 2018-м. Авторы проекта заверили, что исполнитель роли Джона Уика — канадский актёр Киану Ривз — также снимется в ленте, несмотря на то что сюжет «Континенталя» разворачивается за 40 лет до событий блокбастера, но позже информация изменилась — персонаж Ривза, скорее всего, не появится в новой картине, рассказал продюсер Кевин Беггс.

Ранее сообщалось, что актёр Киану Ривз, замеченный на съёмках боевика «Джон Уик 4», испугал поклонников внешним видом. Снимки опубликованы на фан-странице артиста в Instagram. Папарацци сфотографировали 56-летнюю звезду фильмов «Матрица». Он сбрил бороду, чем, по мнению фанатов, добавил себе возраста.