Звезда «Золотого теленка» Анатолий Дриженко скончался в Одессе Скончался актер из «Золотого теленка» Анатолий Дриженко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На 83-м году жизни скончался известный советский и украинский актер Анатолий Дриженко. Артиста не стало 31 января, сообщает пресс-служба Одесского академического музыкально-драматического театра. Артист больше 50 лет проработал на сцене театра, чередуя эту работу со съемками в кино.

Остановилось сердце народного артиста Анатолия Дриженко. Более полувека театральный корифей, ведущий мастер одесской сцены, известный артист театра и кино радовал своим творчеством. Мудрый, энергичный, искренний, щедрый, Анатолий Николаевич был в центре — душой коллектива, — отметили в культурном учреждении.

Анатолий Дриженко родился в 1941 году, в 1964 году он получил актерское образование в Киеве. Первые работы артиста датируются 1974-м годом. Он снялся в таких фильмах, как «Посылка для Светланы», «Хлеб моего детства», «Год активного солнца», а также в сериалах «Золотой теленок», «Ликвидация», «Пляж» и многих других.

Ранее сообщалось о смерти бразильской актрисы Жандира Мартини, исполнившей роль Зорайде в популярном сериале «Клон». Она умерла в Сан-Паулу на 79-м году жизни, сообщил муж артистки актер Маркос Карузо. Причина смерти актрисы не разглашается, однако известно, что Мартини последние годы боролась с раком легких.