Звезда «Ворониных» ответила, планировалась ли замена Клюева Актриса Волкова опровергла слухи о поисках замены Клюеву в «Ворониных»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Волкова

Съемочная команда сериала «Воронины» не искала замену актеру Борису Клюеву, ушедшему из жизни в сентябре 2020 года, рассказала в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) российская актриса Екатерина Волкова, сыгравшая Веру. Таким образом она отреагировала на сообщения СМИ о том, что на роль Николая Петровича пробовались другие артисты. По словам Волковой, когда она услышала об этом, у нее «волосы встали дыбом».

Никого мы не пробовали на роль Николая Петровича, а точнее Бориса Владимировича Клюева. Папа — он один-единственный. И невозможно никем его заменить, — уверена актриса.

Волкова добавила, что никакой сцены прощания с Николаем Петровичем ждать не стоит, и призвала не верить слухам. Актриса подчеркнула, что вся достоверная информация о «Ворониных» появляется у нее в социальных сетях и на сайте телеканала СТС.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что создатели нового сезона «Ворониных» простятся с Николаем Петровичем. Уточнялось, что авторы проекта хотели найти замену Борису Клюеву, однако им это не удалось.

В свою очередь актриса Мария Ильюхина, сыгравшая дочь Кости и Веры в «Ворониных», негативно высказалась о своей замене в проекте. Она назвала непрофессионалом артистку Карину Орлову, получившую ее роль, и подчеркнула, что ее саму даже не пригласили на съемки.