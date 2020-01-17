https://static.news.ru/photo/7d5e69bc-3942-11ea-990a-fa163e074e61_660.jpg Джон Бернтал Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американский актёр Джон Бернтал сыграет тренера теннисисток, сестёр Серены и Винус Уильямс, в байопике «Король Ричард».

С артистом, работавшим с Мартином Скорсезе в фильме «Волк с Уолл-стрит», в настоящее время ведут переговоры продюсеры картины, сообщает Variety.

Режиссёром фильма выступит Рейнальдо Маркус Грин, снявший такие ленты, как «Монстры и люди» и Stop.

Вместе с Бернталом в проекте примут участие Уилл Смит и Онжаню Эллис, известная по фильмам «Прислуга» и «Военный ныряльщик».

Как писал NEWS.ru, телеведущая Шэрон Осборн заявила, что хочет спродюсировать в 2020 году биографический фильм о ней и её муже, музыканте Оззи Осборне.