Американский актёр Джон Бернтал сыграет тренера теннисисток, сестёр Серены и Винус Уильямс, в байопике «Король Ричард».
С артистом, работавшим с Мартином Скорсезе в фильме «Волк с Уолл-стрит», в настоящее время ведут переговоры продюсеры картины,
Режиссёром фильма выступит Рейнальдо Маркус Грин, снявший такие ленты, как «Монстры и люди» и Stop.
Вместе с Бернталом в проекте примут участие Уилл Смит и Онжаню Эллис, известная по фильмам «Прислуга» и «Военный ныряльщик».
Как писал NEWS.ru, телеведущая Шэрон Осборн заявила, что хочет спродюсировать в 2020 году биографический фильм о ней и её муже, музыканте Оззи Осборне.
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