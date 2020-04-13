Звезда «Вкусняшек» умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/0c89ebd6-7d7f-11ea-a701-fa163e074e61_660.jpg Фото: rhodesartscomplex.ticketsolve.com

Британский актёр и комик Тим Брук-Тейлор умер от коронавируса. Ему было 79 лет.

О смерти Брука-Тейлора сообщает Би-би-си со ссылкой на его агента.

Артист известен как актёр и сценарист ситкома «Вкусняшки», который выходил с 1970 по 1982 год. Он также принимал участие в телепроектах «Абсолютная власть», «Булл», «Перекрёсток» и «Одной ногой в могиле» и снялся в картинах «Монти Пайтон встречаются на окраине», «Один из тринадцати» и «Как раздражать людей».

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