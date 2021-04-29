Звезда «Великолепного века» рассказала, будет ли продолжение сериала

https://static.news.ru/photo/17159ce6-a991-11eb-a0b5-96000091f725_660.jpg Мерьем Узерли Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/GLOBAL LOOK PRESS

Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли ответила на вопрос журналистов, будет ли продолжение сериала «Великолепный век». По словам звезды, если новый проект запустят, то с совершенно иным сюжетом, передаёт портал Peopletalk.

Я никогда об этом (о продолжении «Великолепного века». — NEWS.ru) не слышала. Может быть, что-то совершенно новое, потому что в нашем сериале рассказывается о Хюррем и Сулеймане. В конце концов они оба умерли. Так что если и будет продолжение, то уже не о них, — отметила артистка.

Картина основана на реальных событиях. Узерли предстала в образе любимой жены правителя Османской империи Сулеймана I Великолепного — 10-го султана Оттоманской Порты (1520–1566). Её героиня Хюррем — наложница главы государства, ставшая со временем его законной супругой и подарившая ему наследников. Популярный сериал об интригах в стамбульском дворце Топкапы выходил с 2011 по 2014 год.

Ранее Узерли нашла в своей крови 12% русских корней. Она уточнила, что недавно сделала ДНК-тест и выяснила, что у неё есть русские предки. О своём открытии артистка рассказала на форуме Synergy Woman Forum, посвящённом «женщинам, меняющим мир вокруг себя». Актрису пригласили принять участие лично, но по семейным обстоятельствам она не смогла прилететь в Москву. Она пообщалась с участницами форума по видеосвязи и призналась, что ей очень нравится Россия, хотя побывала она только в Москве и Санкт-Петербурге.