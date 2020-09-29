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Звезда «Твин Пикс» станет гостем фестиваля Comic Con Russia

13:54, 29 сентября 2020 51
Кайл Маклахлен Кайл Маклахлен Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Кайл Маклахлен примет участие в фестивале поп-культуры Comic Con Russia. Артист известен по роли в сериале «Твин Пикс».

Маклахлен ответит на вопросы поклонников, а также представит фильм «Капоне. Лицо со шрамом» с Томом Харди в главной роли.

Картина рассказывает об одном из самых известных преступников в мире, американце Аль Капоне. Сюжет посвящён периоду его жизни после десяти лет тюремного заключения.

Comic Con Russia и крупнейшая игровая выставка «ИгроМир» пройдут 3 и 4 октября в режиме онлайн. Трансляция пройдёт в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что в Comic Con Russia примет участие американский актёр Дэйв Франко. Он известен по роли в фильме «Иллюзия обмана», писал NEWS.ru.

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