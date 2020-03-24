Американский актёр Майкл Бин примет участие во втором сезоне сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Артист известен своими ролями по картинам «Терминатор» и «Чужие».
Детали о персонаже Бина пока что не раскрываются, однако отмечается, что он исполнит роль охотника за головами,
Выход нового сезона проекта Джона Фавро запланирован на октябрь.
Как стало известно, американская актриса Розарио Доусон снимется во втором сезоне сериала «Мандалорец». Она исполнит роль Асоки Тано — девушки-джедая и падавана Энакина Скайуокера.
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