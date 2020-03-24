https://static.news.ru/photo/8436c088-6e6f-11ea-9ef7-fa163e074e61_660.jpg Майкл Бин Фото: Nicole Kubelka/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Майкл Бин примет участие во втором сезоне сериала «Мандалорец» вселенной «Звёздных войн». Артист известен своими ролями по картинам «Терминатор» и «Чужие».

Детали о персонаже Бина пока что не раскрываются, однако отмечается, что он исполнит роль охотника за головами, сообщает The Hollywood Reporter.

Выход нового сезона проекта Джона Фавро запланирован на октябрь.

Как стало известно, американская актриса Розарио Доусон снимется во втором сезоне сериала «Мандалорец». Она исполнит роль Асоки Тано — девушки-джедая и падавана Энакина Скайуокера.