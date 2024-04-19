Звезда «Служебного романа» объяснила, зачем ей кинофестивали Немоляева рассказала, что посещает кинофестивали из-за интереса к индустрии

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Светлана Немоляева

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева на красной ковровой дорожке Московского международного кинофестиваля рассказала, что посещает такие мероприятия из интереса к индустрии. Артистка в беседе с NEWS.ru уточнила, что ей хочется быть в курсе современных тенденций в кинематографе и знать, что теперь снимают.

Кинофестиваль привлекает огромное внимание зрителей, актеров, режиссеров. <...> Потом у нас сейчас с прокатом же не так, как в Советском Союзе, поэтому в основном наши фильмы можно увидеть на фестивалях. <...> Несмотря на то, что мне уже много лет, я езжу на фестивали, потому что очень хочу посмотреть, что снимают, — сообщила актриса.

Ранее актер Дмитрий Дюжев выразил мнение, что Московский международный кинофестиваль стал средством общения российских актеров с зарубежными коллегами. По его словам, кинематографисты — это люди, как будто бы не имеющие места рождения и живущие мировой и общечеловеческой философией, и они всегда ждут фестиваля, чтобы обменяться впечатлениями о чужих работах. Он подчеркнул, что в конкурсе ММКФ присутствует множество работ из разных стран, а проведение фестиваля не останавливают ни политические, ни погодные сложности.