Звезда сериала «Друзья» снимется в музыкальной комедии Disney+

https://static.news.ru/photo/fe2630ec-c907-11eb-9846-96000091f725_660.jpg Лиза Кудроу Фото: F Sadou/AdMedia/Global Look Press

Звезда культового сериала «Друзья» Лиза Кудроу снимется в музыкальной комедии Disney+. Актриса сработается с продюсером «Ла-Ла Ленда» и «Круэллы» Марком Э. Платтом (Marc E. Platt), передаёт Deadline.

Режиссёром и сценаристом проекта станет Тим Федерле, который был одним из сценаристов мультфильма «Фердинанд». Он адаптирует свой роман о 13-летнем мальчике из Питтсбурга Нейте Фостере. По сюжету подросток вместе с подругой сбегает на прослушивание в Нью-Йорк после того, как его не взяли в школьную постановку.

Актрисе из «Друзей» досталась роль тёти главного героя. Нейт случайно столкнётся с ней в городе. Дата выхода на данный момент неизвестна, однако, по данным издания, съёмки в Нью-Йорке уже стартовали.

Недавно Лизу Кудроу видели в воссоединении «Друзей» на HBO Max, а также в сериалах «К лотку приучены» (Fox) и во втором сезоне «Как же хорошо...» на Netflix.

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