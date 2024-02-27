Звезда «Реальных пацанов» высказался о судьбе российского кино Актер Богданов: отсутствие конкуренции может навредить российскому кино

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Антон Богданов

Отсутствие конкуренции на фоне сокращения показов западных фильмов может навредить российскому кинематографу, заявил звезда «Реальных пацанов», актер Антон Богданов. В беседе с Пятым каналом артист отметил, что кино, снятое в России, может потерять в качестве. Он сравнил ситуацию со спортом, когда нет возможности выступать на международных соревнованиях.

Это очень где-то хорошо, кажется, но, с другой стороны, это как вам подтвердит любой спортсмен, когда ты не выступаешь на международных соревнованиях, ты теряешь эту международную уверенность. И когда у нас нет прямой сильной конкуренции, то этот большой конвейер кинопроизводства может начать терять в качестве, — пояснил Богданов.

По словам актера, негативного исхода событий для российской киноиндустрии можно избежать. Он отметил, что большинство кинодеятелей в России ответственно относятся к своей работе. При этом Богданов указал на то, что на экраны иногда все равно попадают некачественные фильмы.

Актер Александр Самойленко ранее рассказал, что в России не хватает хорошего кино: героических фильмов и авторских кинокартин. По его словам, режиссеры в своих работах должны поднимать вечные вопросы.