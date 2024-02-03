Звезда «Последнего богатыря» не явился на съемки и «попал» на миллионы SHOT: со звезды «Последнего богатыря» Хориняка требуют 8 млн рублей за срыв съемок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Хориняк

Telegram-канал SHOT сообщил, что с российского актера Виктора Хориняка, известного зрителям по сериалу «Кухня» и фильму «Последний богатырь», требуют взыскать 8 млн рублей за срыв съемочного процесса. По его информации, речь идет о картине «Любви не бывает», в которой артист должен был сыграть главную роль.

Как передает канал, в марте 2023 года компания «Мотор фильм студия» подписала контракт с Хориняком, после чего ему перечислили аванс в размере 800 тысяч рублей и выслали рабочий график. По данным SHOT, позже артист не явился на примерку и читку, а затем вернул аванс и официально отказался от съемок.

Канал сообщает, что по иску киностудии, которая требовала с актера 5 млн рублей неустойки и 3 млн понесенных убытков, Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Хориняка 178 тысяч рублей. SHOT выяснил, что «Мотор фильм студия» не согласилась с решением суда и подала апелляцию.

Ранее актер Милош Бикович лишился роли в новом сезоне сериала «Белый лотос» от американской компании HBO, где он должен был сыграть русского учителя йоги в Таиланде. До этого против участия российско-сербского актера в картине активно выступал МИД Украины. По словам Биковича, сложившуюся ситуацию можно назвать «торжеством абсурда».