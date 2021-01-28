Звезда порно поделилась секретами профессии

https://static.news.ru/photo/81a663b6-6228-11eb-93a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порноактёры нередко встречаются друг с другом в реальной жизни, не упуская случая заняться сексом с партнёрами по площадке между съёмками. При этом между ними чаще всего нет никакой ревности, рассказала звезда кино для взрослых Ванна Бардо.

Таким образом, она раскрыла секреты индустрии, которые больше всего волновали её поклонников, передаёт Lenta.ru

Одного из них, например, интересовало, испытывают ли порноактёры возбуждение на самом деле. По словам девушки, иногда она действительно бывает в «игривом настроении» на работе. Однако многое зависит от партнёра по съёмкам.

Секс в перерывах между сценами тоже случается, но удовольствие зависит, прежде всего, от «разогрева», уточнила Бардо. Так она ответила на вопрос другого фаната, который поинтересовался, имеет ли значение размер мужского полового органа. По мнению звезды порно, это как раз совсем не важно. Зато если мужчина хорошо постарается во время прелюдии, то он доставит партнёрше намного больше удовольствия и будет считаться в её глазах хорошим любовником, рассказала Бардо.

Зрителей также заинтересовало, влияет ли работа в индустрии для взрослых на личные отношения. Девушка сообщила, что, как и многие другие снимающиеся в порно люди, встречается с коллегой. При этом, заверила она, в таких отношениях нет ни осуждения, ни упрёков. А её родители — и даже бабушка — поддерживают и относятся с пониманием к работе в индустрии для взрослых.

Правда, удержать популярность бывает нелегко. Но, как отметила Бардо, на протяжении нескольких лет она поддерживает хорошие отношения с режиссёрами и другими актёрами. Это помогает получать приглашения в большое количество фильмов и заполучать собственных фанатов.

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