Звезда «Пацанов» сыграет в перезапуске «Крика»

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Российский режиссёр Алексей Учитель прокомментировал сообщения о том, что сын Виктора Цоя, Александр, направил письмо президенту России Владимиру Путину, в котором призвал не выпускать фильм «Цой».

Учитель заявил, что ситуация у него вызывает «недоумение и удивление». По его словам направлять письмо, в котором стоит не личная подпись, а подпись представителя — «неуважение в президенту», передаёт ТАСС....