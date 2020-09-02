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Звезда «Пацанов» сыграет в перезапуске «Крика»

11:14, 02 сентября 2020
Джек Куэйд Джек Куэйд Фото: James Minchin/Amazon Studios/Global Look Press

Американский актёр Джек Куэйд сыграет в перезапуске хоррор-фильма «Крик». Он известен по участию в сериале «Пацаны».

Режиссёрами выступят создатели триллера «Я иду искать», Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, сообщает Variety. Съёмки начнутся до конца 2020 года.

Кортни Кокс вернётся к роли репортёра Гейл Уэзерс. Ранее стало известно, что к образу шерифа Дьюи Райли вернётся Дэвид Аркетт.

Премьера ленты намечена на 14 января 2022 года.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Пирс Броснан снимется в фильме «Последний стрелок» режиссёра Терри Лоана. Артист исполнит роль ветерана Второй мировой войны.

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