Звезда «Оппенгеймера» оказался веганом Звезда «Оппенгеймера» Киллиан Мерфи признался, что стал веганом 10 лет назад

Фото: Michael Baker/AMPAS/AdMedia/Global Look Press

Киллиан Мерфи

Оскароносный 47-летний актер Киллиан Мерфи рассказал, что он придерживается веганской диеты уже 10 лет, пишет Daily Mail. Издание уточнило, что веганство предусматривает полный отказ от любой еды и напитков, содержащих мясо, молочные продукты и яйца. Мерфи признался, что не скучает по мясу, хотя у него был один «рецидив».

Актер объяснил, что во время срыва наслаждался очень вкусной олениной, но не почувствовал себя лучше, поэтому вернулся к веганскому образу жизни. Киллиан Мерфи также поделился, что больше всего скучает по сыру.

Он объяснил решение отказаться от мяса шумихой вокруг коровьего бешенства (губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота) и опасениями за свое здоровье. О страхе перед этим заболеванием Мерфи говорил еще в 2017 году. Актер отметил, что не сразу перешел к веганству. В общей сложности он был вегетарианцем около 15 лет, но это решение никогда не имело морально-этической подоплеки, актер просто боялся заболеть.

Киллиану Мерфи пришлось вновь изменить своим принципам после того, как тренер посоветовал ему есть мясо для набора мышечной массы к началу съемок полнометражного фильма по мотивам сериала «Острые козырьки», чтобы не выглядеть как «тощий ирландец». Известно, что работа над кинолентой начнется в сентябре этого года недалеко от Дигбета. Действие будет происходить во время Второй мировой войны.

Вегетарианцы гораздо чаще сталкиваются с ранней сединой, так как их рацион содержит слишком мало витамина B12, сообщал ранее TechInsider. Авторы статьи напомнили, что этот витамин, необходимый для регенерации меланоцитов, содержится в мясе, яйцах и молочных продуктах.