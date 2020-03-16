https://static.news.ru/photo/1037dd3e-679e-11ea-8d09-fa163e074e61_660.jpg Финн Вулфард Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Канадский актёр Финн Вулфард, известный как исполнитель одной из главных ролей в сериале «Очень странные дела», выпустил музыкальный альбом. Релиз он записал в составе дуэта The Aubreys.

В мини-альбом вошли три песни: Loved One, Brother и Afraid To Drink. Вместе с Вулфардом в группе играет Малкольм Крэйг, с которым они раньше были участниками коллектива Calpurnia.

Ð¡Ð»ÑÑÐ°Ð¹ÑÐµ <noindex><a href="https://music.yandex.ru/album/10088062" rel="nofollow" target="_blank">Soda & Pie</a></noindex> â <noindex><a href="https://music.yandex.ru/artist/8539882" rel="nofollow" target="_blank">The Aubreys</a></noindex> Ð½Ð° Ð¯Ð½Ð´ÐµÐºÑ.ÐÑÐ·ÑÐºÐµ

Мы впервые поработали вместе над песнями. В случае Calpurnia у Малкольма было право голоса, но там было больше людей, и работать сообща было сложно, приходилось отвечать перед всеми. С The Aubreys мы в ответе лишь перед собой и друг другом, — сказал актёр о своём напарнике в беседе с NME.

Как писал NEWS.ru, в Москву с концертом приедут американские музыканты Кайл Диксон и Майкл Стайн. Они известны как авторы саундтрека к сериалу «Очень странные дела».