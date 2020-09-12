Звезда «Мстителей» Крис Эванс случайно показал фото с гениталиями

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Исполняющий роль Капитана Америки актёр Крис Эванс случайно продемонстрировал своим подписчикам интимное фото.

39-летний актёр в сторис Instagram решил показать запись с экрана iPhone, как его семья играет в Heads Up. В конце ролика случайно открылась галерея, откуда воспроизводилось видео, и там среди снимков фанаты увидели фото обнажённых мужских гениталий.

В частности, подписчики заметили фотографию полового органа в состоянии эрекции. Фотография вызвала особый интерес женской аудитории, пишет Nation News.

Вскоре сторис была удалена из аккаунта актёра. Ошибка звезды «Мстителей» порадовала его подписчиков, они позитивно оценили произошедший конфуз и посмеялись над невнимательностью актёра.

Ранее снимок своих гениталий случайно опубликовала в Instagram российская телеведущая и блогер Айза Анохина. Позже она объяснила, что фотографию хотела отправить своему возлюбленному — певцу Олегу Майами. Однако перепутала кнопки и опубликовала в соцсети. По словам Айзы, после случившегося её схватил сердечный приступ, а потом она разразилась смехом, сообщал NEWS.ru.