Звезда «Красотки» рассказала, что фильм мог закончиться иначе Джулия Робертс призналась, что у «Красотки» должен был быть мрачный финал

Фото: KPA/Global Look Press

Кадр из фильма Красотка

Актриса Джулия Робертс, сыгравшая главную роль в комедийной мелодраме «Красотка», рассказала, что финал фильма должен был быть совсем другой, ее слова цитирует Daily Mail. По ее словам, изначально планировалось, что конец киноленты будет мрачным. Также у картины могло быть другое название — «Три тысячи долларов».

Вивиан [по сценарию] была наркоманкой, и фильм заканчивался бы тем, что главный герой оставил ее на обочине, швырнул в нее деньги и уехал, — поделилась звезда.

Робертс отметила, что была рада получить главную роль в такой драме. Однако спустя некоторое время продюсерская компания закрылась, и фильм отменили. После этого за его разработку взялась Disney и сделала фильм комедийным.

Ранее создатель экранизации комиксов DC «Лига справедливости» Зак Снайдер хотел сотрудничать со студией Lucasfilm. Режиссер планировал снять «Звездные войны», однако проект так и не запустили в производство. Снайдер даже занимался написанием сценария придуманного им спин-оффа.

Несмотря на большое желание снять фильм в рамках вселенной, осуществить задуманное Снайдеру не удалось. Более того, во времена творческой неопределенности франшизы, после трилогии-приквела Джорджа Лукаса, Снайдер был уверен, что сможет «исправить франшизу».