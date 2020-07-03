Звезда «Капитана Марвел» стала YouTube-блогером

https://static.news.ru/photo/9d29857a-bd3a-11ea-a41f-fa163e074e61_660.jpg Бри Ларсон Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская актриса Бри Ларсон завела блог на видеохостинге YouTube. В первом видео она объяснила, зачем сделала это.

Ларсон рассказала, что ей всегда нравилась платформа, и она хотела бы использовать её для того, чтобы делиться информацией о благотворительности и активизме, к которым она имеет отношение. Актриса также отметила, что на канале будет и много развлекательного контента, в том числе демонстрация того, как проходят её будни.

Это место, где можно говорить о том, что важно и действительно имеют значение. Это не означает, что здесь не будет всяких глупых роликов, но в первую очередь я считаю это возможностью для меня самовыразиться, и здесь будут глубокие разговоры, антирасистская риторика, инклюзивный контент, — сказала артистка.

В мае британский и американский актёр Энтони Хопкинс создал свою страницу в социальной сети TikTok. Он сразу же принял участие в челлендже, писал NEWS.ru.