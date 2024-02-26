Звезда «Капитана Марвела» скончался в 49 лет от тяжелой болезни Канадский актер Митчелл умер в 49 лет от амиотрофического склероза

Фото: Dave Starbuck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кеннет Митчелл

Канадский актер Кеннет Митчелл, известный по роли в фильме «Капитан Марвел», ушел из жизни в возрасте 49 лет, сообщили члены его семьи в социальных сетях. Актер страдал от бокового амиотрофического склероза (БАС). Предполагается, что осложнения, вызванные этим заболеванием, стали причиной его смерти. У Митчелла остались жена и двое детей.

С тяжелым сердцем мы объявляем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга для многих, — рассказали члены семьи актера.

Родные и близкие Митчелла отмечают, что он боролся с боковым амиотрофическим склерозом более пяти лет. Несмотря на тяжелое заболевание, он сохранял позитивный настрой и чувство юмора. Перед своей смертью он завещал направить любые пожертвования, адресованные его семье, в фонды изучения БАС.

Кеннет Митчелл начал свою актерскую карьеру в 2000 году. Он отметился ролями в телесериалах «Иерихон», «Закон и порядок», а также «Обмани меня» и «Звездный путь: Дискавери». В 2019 году он снялся в ленте «Капитан Марвел», где исполнил роль Джозефа Денверса.

Ранее от продолжительной болезни скончалась советская актриса, народная артистка Киргизии Александра Марусич. Она отметилась множеством ролей в постановках Государственного национального русского театра драмы в Бишкеке.