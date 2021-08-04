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Звезда «Игры престолов» рассказал о проблемах с психикой

15:34, 04 августа 2021
Звезда «Игры престолов» рассказал о проблемах с психикой Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
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Британский актёр Кит Харрингтон, хорошо по роли Джона Сноу из «Игры престолов», рассказал о психических проблемах, вызванных съемками в популярном сериале. Об этом он сообщил в беседе с Hollywood Reporter.


Честно говоря, после шоу я прошёл через некоторые проблемы с психическим здоровьем. Я думаю, это было напрямую связано с характером сериала и с тем, чем я занимался годами, — признался Харрингтон.


После завершения съёмок «Игры престолов» актёр был вынужден пройти реабилитацию в специализированной клинике, где врачи боролись с алкоголизмом, переутомлением и стрессом Харрингтона. В лечебных целях ему прописали психологические тренинги, когнитивно-поведенческую терапию и медитацию.

После окончания популярного сериала Харрингтон решил взять перерыв в актёрской карьере и уделить внимание самому себе. Артист отметил, что у него это вполне удачно получилось и он даже захотел вернуться к работе в кино, но внезапно начавшаяся пандемия изменила его планы. Сейчас звезда «Игры престолов» снимается в сериале от Amazon — Modern Love.

Ранее актёр Джейсон Момоа, сыгравший кхала Дрого в «Игре престолов», рассказал, почему его персонаж изнасиловал Дейенерис Таргариен.

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