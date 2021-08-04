Звезда «Игры престолов» рассказал о проблемах с психикой

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Голливудская актриса Риз Уизерспун, известная по фильмам «Блондинка в законе» и «Переступить черту», была названа самой богатой актрисой в мире. Её состояние на сегодняшний день оценивается в $400 млн (более 29 млрд рублей), передаёт Forbes.

Решение Риз Уизерспун сделать ставку на себя и рассказы женщин, судя по всему, окупается: она продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за $900 млн и стала заметно богаче. Студия занималась...