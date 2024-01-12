Звезда «Холопа» снимется в сериале HBO Variety: Милош Бикович снимется в третьем сезоне сериала «Белый лотос»

Фото: «Централ Пертнершип»

Актер Милош Бикович, съемки фильма «Холоп-2»

Российский актер сербского происхождения Милош Бикович, известный по фильму «Холоп», снимется в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос», сообщило издание Variety. По его информации, съемки стартуют в феврале в Таиланде.

Подробности сюжета нового сезона не раскрываются. Кого сыграет в сериале звезда «Холопа», не уточняется.

В новом сезоне также снимутся Джейсон Айзекс, Лесли Бибб, Мишель Монахан, Наташа Ротвелл и Паркер Поузи. Ранее съемки продолжения сериала были приостановлены из-за забастовки Гильдии сценаристов Голливуда.

Изначально «Белый лотос» задумывался как мини-сериал, в его первом сезоне рассказывалось о похождениях постояльцев и сотрудников одноименного вымышленного отеля на Гавайях. Проект решили продолжить, и действие второго сезона уже разворачивалось в отеле «Белый лотос» на Сицилии.

В декабре стало известно о тайной женитьбе Биковича. Его коллега по фильму «Холоп-2» Иван Охлобыстин рассказал, что артист женился на своей беременной подруге. По его словам, у знаменитости очень серьезное отношение к женщине и у него прекрасная жена.

За первые шесть дней в российском прокате фильм «Холоп-2» собрал более 2 млрд рублей. В день премьеры вторая часть комедии Клима Шипенко заработала почти 315 млн рублей, что стало рекордом для 1 января.