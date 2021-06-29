Звезда «Хеллбоя» сыграет в новых «Трансформерах»

Американский актёр Рон Перлман и звезда ленты «Хеллбой» сыграет в фантастической картине «Трансформеры: Восхождение Звероботов». Его голосом заговорит робот Оптимус Праймал. Во вселенной франшизы он сначала не был воином, как и его предок — Оптимус Прайм, а занимался наукой, передаёт портал Collider.

Ему пришлось взяться за оружие из-за действий трансформеров-злодеев, среди которых — Мегатрон. Праймал участвовал в называемых Звериных Войнах, где принял облик гориллы. Как и его знаменитый предок, он одержим честью и высокой моралью, отстаивает право любой формы жизни на существование.

Продюсер проекта Лоренцо Ди Бонавентура пообещал, что зрители увидят новых роботов, среди них Предаконы.

Мы видели некоторых из них в других фильмах серии «Трансформеры», но у нас никогда не было возможности сосредоточиться на их племени, если хотите, а теперь у нас будет шанс изучить их с разных сторон, — отметил шоумен.

Франшиза насчитывает шесть полнометражных фильмов. Первый — «Трансформеры» — вышел в 2007-м, последний — «Бамблби» — в 2018-м. Общие сборы всех лент составляют $4,8 млрд.

Ранее сообщалось, что канадский актёр Шамир Андерсон опубликовал на своей странице в Instagram фото со съёмочной площадки боевика «Джон Уик 4», подтвердив начало производства блокбастера с Киану Ривзом в главной роли. Премьера четвёртой части франшизы запланирована на 26 мая 2022 года.