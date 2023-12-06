Звезда «Глухаря» раскритиковал нашумевший сериал «Слово пацана» Актер Рожков усомнился в качестве сериала «Слово пацана»

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Денис Рожков

Сериал «Слово пацана» — это «плохое кино» про времена беспредела и людей этих времен, заявил NEWS.ru актер Денис Рожков, исполнивший роль Дениса Антошина в сериале «Глухарь». По его словам, он лично наблюдал события, по мотивам которых был снят сериал. Речь идет о московском варианте казанского феномена, характеризующегося появлением подростковых банд в городах Советского Союза.

Казанский феномен, о котором ведется речь в проекте, я наблюдал лично, когда мне было 12 лет. Я тогда жил в Москве, но очень хорошо помню происходящее, потому что в столице происходило примерно то же самое, только в меньших масштабах. То есть тот беспредел я видел в жизни, поэтому в кино мне на него смотреть не нужно. Тем более в кино плохом, про тех людей и про то время, — рассказал он.

Рожков подчеркнул, что он не интересуется такими сериалами, как «Слово пацана» или «Чикатило», где главную роль исполнил Дмитрий Нагиев. По его словам, он не считает нужным смотреть такие сериалы.

Ранее в Сети появилась информация о пересъемке последнего эпизода сериала «Слово пацана». Утверждалось, что актеры и съемочная группа приехали в Ярославль, чтобы переработать восьмую серию. Однако директор по внешним коммуникациям «НМГ Студии» Мария Далакян опровергла данную информацию, заявив, что сейчас идет плановая досъемка натуры и отдельных фрагментов проекта. Съемки ведутся согласно графику.