Звезда «Гарри Поттера» сыграет в чёрной комедии

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Дмитрий Новиков NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Американская актриса, певица Дженнифер Лопес поддержит женщин в киноиндустрии — звезда заключила многолетний контракт с Netflix. Теперь её продюсерская компания будет заниматься производством шоу, сериалов и фильмов для стриминг-сервиса, передаёт Deadline.

Речь идёт о Nuyorican Productions. Это американская производственная компания, основанная Джей Ло и продюсером Бенни Мединой. Я счастлива сообщить о моём новом сотрудничестве с Netflix. Элейн (бизнес партнёр Лопес по...