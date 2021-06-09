16+

Рубрики

Медиа

Архив

Кино

Звезда «Гарри Поттера» сыграет в чёрной комедии

10:22, 09 июня 2021
Рэйф Файнс Рэйф Файнс Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Звезда фильмов про Гарри Поттера Рэйф Файнс, сыгравший в фэнтези саги злодея Волан-де-Морта, готовится к съёмкам чёрной комедии Марка Майлода «Меню», передаёт портал Deadline. Компанию ему составит артистка Аня Тейлор-Джой, известная по сериалу «Ход королевы».

По данным сайта, проект является «мрачным-комедийным триллером, действие которого происходит в мире эксцентричного кулинарного искусства». В центре сюжета окажется молодая пара, посещающая элитный ресторан на отдалённом острове. Заведение славится дорогим дегустационным меню, составленным знаменитым шеф-поваром.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео