Звезда «Гарри Поттера» сыграет в чёрной комедии

Звезда фильмов про Гарри Поттера Рэйф Файнс, сыгравший в фэнтези саги злодея Волан-де-Морта, готовится к съёмкам чёрной комедии Марка Майлода «Меню», передаёт портал Deadline. Компанию ему составит артистка Аня Тейлор-Джой, известная по сериалу «Ход королевы».
По данным сайта, проект является «мрачным-комедийным триллером, действие которого происходит в мире эксцентричного кулинарного искусства». В центре сюжета окажется молодая пара, посещающая элитный ресторан на отдалённом острове. Заведение славится дорогим дегустационным меню, составленным знаменитым шеф-поваром.