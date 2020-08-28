Звезда «Гарри Поттера» рассказала, что стала жертвой изнасилования в 14 лет

https://static.news.ru/photo/07b9244a-e93c-11ea-9e4a-fa163e074e61_660.jpg Джесси Кейв Фото: imago stock&people/Global Look Press

Британская актриса Джесси Кейв призналась, что её изнасиловали, когда ей было 14 лет. 33-летняя артистка известна по роли Лаванды Браун в серии фильмов «Гарри Поттер».

Кейв рассказала в интервью The Mirror, что стала жертвой своего тренера по теннису. Мужчину позже приговорили к тюремному сроку.

У меня было совершенно иное взросление, чем у других, и я постоянно возвращалась к тому случаю. Обретение мною сексуального опыта было иным, нежели у вас, — отметила она.

Актриса заявила, что ей удалось справиться с травмой и впоследствии создать свою семью. Она замужем за комиком Алфи Брауном, от которого ждёт уже третьего ребёнка.

Как писал NEWS.ru, британская актриса Скарлетт Бирн, известная по фильму о Гарри Поттере, родила дочку. Девочку назвали Бетси Роуз Хефнер. Имя ребёнку дали в честь бабушки Купера — Бетси Олдридж-Конрад, скончавшейся в 2020 году.