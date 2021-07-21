Звезда «Гарри Поттера» назвал условие съёмок в «Форсаже»

Британский актёр и звезда фильмов про Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф снимется в боевике серии «Форсаж» при одном условии — ему не придётся управлять автомобилем. Своими мыслями он поделился в ходе подкаста ведущего Конана О'Брайена.

Артист отметил, что хочет оставить в прошлом образ волшебника из экранизации романов Джоан Роулинг и переключиться на другую франшизу, не менее успешную. Таким проектом, по его словам, может стать «Форсаж».

Вождение на камеру — это, пожалуй, часть моей работы, которую я ненавижу больше всего. В реальной жизни я почти не вожу машину. У меня есть права, однако я совсем не разбираюсь в этом и не очень хочу этим заниматься, — добавил Рэдклифф.

Он подчеркнул, что может сыграть в «Форсаже» некоего администратора, присматривающего «за всеми этими парнями».

Фильмы «Форсаж» выходят с 2001 года. В основном сериале девять частей, а в 2019-м вышло ответвление — «Форсаж: Хоббс и Шоу». Ленты заработали в прокате $5,8 млрд при общем бюджете в $1,2 млрд, не учитывая коммерческий успех девятой части.

Ранее сообщалось, что американский актёр и продюсер Вин Дизель собрался превратить культовую франшизу «Форсаж» про уличных гонщиков в мюзикл. На шоу Келли Кларксон артист признался, что пока не знает, станет ли проект театральной постановкой или очередной кинолентой.