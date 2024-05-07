Звезда «Фуриосы» удивила публику необычным нарядом на премьере фильма Актриса Аня Тейлор-Джой пришла в мини-«доспехах» на премьеру «Фуриосы»

Фото: Carlos Tischler/ Eyepix Group/Global Look Press

Аня Тейлор-Джой

Актриса и модель Аня Тейлор-Джой удивила публику необычным металлическим платьем с узором в виде цветов, пишет издание Glamour. Артистка участвует в продвижении фильма «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», где исполнила главную роль.

По данным издания, такие «доспехи» размера мини, которые актриса надела на премьеру картины в Мексике, создал французский бренд Balmain. У себя в соцсетях девушка поделилась кадрами, как надевает необычный наряд. Чтобы нарядиться в платье, актрисе понадобилась помощь нескольких человек, по кадрам видно, что его зафиксировали на защелки. Под «доспехами» на Тейлор-Джой было надето короткое черное платье, впрочем, за металлическим нарядом его не было видно.

Отмечается, что, хотя из-за участия в промоуте киноленты модель не смогла принять участие в «модном Оскаре», — бале института костюма Метрополитен-музея Met Gala 2024, — ее наряд вполне соответствовал теме мероприятия: «Спящие красавицы: пробуждение моды». Примечательно, что одним из ведущих бала стал коллега Тейлор-Джой по фильму Крис Хемсворт.

Ранее Аня Тейлор-Джой рассказала о тайной свадьбе с актером Малкольмом Макреем два года назад, на которой она была в образе вампира Лестата. Гостей при этом угощали сделанными на заказ тортами в виде человеческих сердец.