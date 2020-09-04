Звезда фильма «Пипец» сыграет в картине о войне с искусственным интеллектом

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Американская актриса Хлоя Грейс Морец исполнит роль в фильме Mother/Android («Мать/Андроид»), рассказывающий о войне с искусственным интеллектом. Она известна по участию в картине «Пипец».

Будущий проект расскажет о беременной девушке, которая вместе со своим парнем пытается сбежать из страны, где идёт война с ИИ. За несколько дней до рождения ребёнка, пара пытается пройти через заброшенную территорию с восставшими машинами в поисках безопасного места для родов.

Режиссёром и сценаристом ленты выступит Маттсон Томлин, написавший текст к новому «Бэтмену» Мэтта Ривза, который спродюсирует Mother/Android, сообщает The Hollywood Reporter. Томлин рассказал, что его на создание картины его вдохновила история его родителей, бежавших из Румынии во время революции.

Ранее стало известно, что британский актёр Роберт Паттинсон заразился коронавирусом, что привело к остановке съёмок «Бэтмена». Сейчас он находится в изоляции, писал NEWS.ru.