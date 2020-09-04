Звезда фильма «Пипец» сыграет в картине о войне с искусственным интеллектом

Американская актриса Хлоя Грейс Морец исполнит роль в фильме Mother/Android («Мать/Андроид»), рассказывающий о войне с искусственным интеллектом. Она известна по участию в картине «Пипец».
Будущий проект расскажет о беременной девушке, которая вместе со своим парнем пытается сбежать из страны, где идёт война с ИИ. За несколько дней до рождения ребёнка, пара пытается пройти через заброшенную территорию с восставшими машинами в поисках безопасного места для родов.
Режиссёром и сценаристом ленты
Ранее стало известно, что британский актёр Роберт Паттинсон заразился коронавирусом, что привело к остановке съёмок «Бэтмена». Сейчас он находится в изоляции, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники