Звезда фильма «Фанфан-Тюльпан» попала в больницу с переломом бедра Актриса Джина Лоллобриджида попала в больницу с переломом бедра

Фото: Mario Cartelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джина Лоллобриджида

Итальянская киноактриса Джина Лоллобриджида, известная по ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», госпитализирована с переломом бедра со смещением, сообщает издание Corriere della Sera. В больнице о знаменитости заботится ее доверенное лицо Андрея Пьяццолла.

По сведениям газеты, состояние здоровья актрисы не вызывает у медиков особых опасений. Однако, учитывая ее возраст – в июле Лоллобриджида отпраздновала 95-летие – и характер травмы, врачи посоветовали актрисе соблюдать максимальную осторожность.

Фильмография Лоллобриджиды насчитывает свыше 60 картин. Кинокарьеру она прекратила около 30 лет назад. В августе текущего года Лоллобриджида объявила о намерении баллотироваться на выборах в итальянский парламент, которые намечены на 24 сентября. Актриса собирается стать сенатором от новой популистской партии евроскептиков «Суверенная и народная Италия» (ISP). По ее словам, она «сыта по горло ссорящимися политиками» и собирается выступить голубем мира.

Предыдущая попытка актрисы заняться политикой имела место в конце 90-х годов прошлого века. Она выдвигала свою кандидатуру в Европарламент, но не смогла набрать нужного количества голосов.