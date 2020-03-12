Актриса Марьяна Спивак, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Эпидемия», сравнила ленту с происходящими сейчас событиями. На период съёмки сюжет казался актёрам фантастикой, ни о каких эпидемиях в мире и речи не шло.
Об этом актриса рассказала в рамках фестиваля «Утро Родины», который сейчас проходит на Сахалине. В этом году планируется снять продолжение сериала.
В реалиях сегодняшнего дня всё это смотрится, конечно, жутко. Тогда это казалось фантастикой. Мы надеемся, что все события, показанные в сериале, никогда не воплотятся в жизни, — приводит слова Спивак Teleprogramma.pro.
Актриса верит, что эпидемия коронавируса скоро кончится. Также она отметила, что многие сцены в «Эпидемии» приходилось снимать в тяжёлых условиях. Заканчивалась зима, съёмочная группа торопилась, таял снег.
«У нас не было возможности что-то снять круто из-за нехватки времени. Но мы считаем, что фильм всё равно удался. Гордимся нашим режиссёром Павлом Костомаровым», — сказала Спивак.
Ранее NEWS.ru сообщал, что онлайн-кинотеатр Premier вырезал из сериала «Эпидемия» эпизод с расстрелом силовиками мирных жителей. Пользователи Сети расценили инцидент как цензуру.
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