https://static.news.ru/photo/0e4b8c18-64ed-11ea-9b2a-fa163e074e61_660.jpg Марьяна Спивак Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Актриса Марьяна Спивак, исполнившая одну из главных ролей в сериале «Эпидемия», сравнила ленту с происходящими сейчас событиями. На период съёмки сюжет казался актёрам фантастикой, ни о каких эпидемиях в мире и речи не шло.

Об этом актриса рассказала в рамках фестиваля «Утро Родины», который сейчас проходит на Сахалине. В этом году планируется снять продолжение сериала.

В реалиях сегодняшнего дня всё это смотрится, конечно, жутко. Тогда это казалось фантастикой. Мы надеемся, что все события, показанные в сериале, никогда не воплотятся в жизни, — приводит слова Спивак Teleprogramma.pro.

Актриса верит, что эпидемия коронавируса скоро кончится. Также она отметила, что многие сцены в «Эпидемии» приходилось снимать в тяжёлых условиях. Заканчивалась зима, съёмочная группа торопилась, таял снег.

«У нас не было возможности что-то снять круто из-за нехватки времени. Но мы считаем, что фильм всё равно удался. Гордимся нашим режиссёром Павлом Костомаровым», — сказала Спивак.

Ранее NEWS.ru сообщал, что онлайн-кинотеатр Premier вырезал из сериала «Эпидемия» эпизод с расстрелом силовиками мирных жителей. Пользователи Сети расценили инцидент как цензуру.