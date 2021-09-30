Звезда «Доктора Кто» сыграет главную роль в сериале об убийстве Литвиненко

Актёр Дэвид Теннант сыграет главную роль в драматическом сериале об отравлении сотрудника ФСБ России и бывшего офицера КГБ Александра Литвиненко. Шоураннером проекта стал Джордж Кэй, причастный к созданию таких сериалов, как «Люпен», «Преступник» и «Убивая Еву». Об этом сообщает портал Deadline.

Действие сериала начинается в ноябре 2006 года и сконцентрировано на расследовании, проведённом двумя полицейскими после опроса умирающего Литвиненко. Тот подробно рассказывает им о событиях, послуживших причиной его болезни. Ещё одна линия сериала будет посвящена вдове Литвиненко Марине, которая способствовала расследованию смерти мужа. Её сыграет американская актриса русского происхождения Маргарита Левиева («Двойка», «Парк культуры и отдыха»).

Сериал о Литвиненко создаётся при поддержке многих ключевых лиц, участвовавших в расследовании, включая бывших офицеров Скотленд-Ярда Клайва Тиммонса и Брента Хаятта, а также адвоката Бена Эммерсона и членов семьи самого Литвиненко. Он будет выпущен компаниями ITV и Nordic Entertainment Group, дата его премьеры пока неизвестна.

Дэвид Теннант — шотландский актёр, получивший широкую известность благодаря роли Десятого Доктора в культовом британском телесериале «Доктор Кто». Также он известен по ролям в сериалах «Благие знамения», «Постановка», «Убийство на пляже» и по роли Барти Крауча в фильме «Гарри Поттер и Кубок Огня».

Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что Россия несёт ответственность за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, частично удовлетворив иск его вдовы. Россию обязали выплатить Марине Литвиненко €100 тысяч в качестве моральной компенсации и ещё €22,5 тысячи на судебные издержки. Суд пришёл к выводу, что Россия не провела эффективного внутреннего расследования, которое могло бы привести к установлению всех фактов трагедии, а также к поиску ответственного за случившееся.