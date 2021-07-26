Звезда «Бумера» сыграет главную роль в сериале «И снова здравствуйте!»

Специально для линейки IVI Originals компания «Медиаслово» Данилы Шарапова и Петра Анурова готовит сериал «И снова здравствуйте!». Съёмки уже начались в Москве и продлятся до середины сентября. Главную роль сыграет звезда фильма «Бумер» актёр Андрей Мерзликин.

Помимо Мерзликина, в сериале, режиссёром которого стал Егор Чичканов («Ёлки новые», «Ёлки Последние», «Совершенно летние»), снимаются Денис Власенко, а также Алексей Серебряков, Аглая Тарасова и многие другие.

По сюжету Мерзликин в роли бандита Бориса просыпается после смерти в морге и должен выяснить, кто его убил и почему. Поможет разгадать тайну ему студент-практикант из морга Артём, которого играет Власенко. Примечательно, что тема смерти не превращает сериал в мрачный триллер — создатели видят «И снова здравствуйте!» как комедию.

Проект интересен мне своей трансформацией. История из криминальной комедии превращается в человеческое повествование — про любовь, ценность и отношение к жизни. Любовь и юмор мёртвого поднимут, — сказал Мерзликин, комментируя своё участие в проекте.

Директор департамента производства оригинального контента IVI Originals Вадим Соколовский отметил: их команда рада работе с лидером на рынке — компанией «Медиаслово». Он уверен, что сериал найдёт своего зрителя среди широкой аудитории IVI. В свою очередь генеральный продюсер «Медиаслова» Данила Шарапов добавил, что талант Чичканова поможет создать необычный и яркий проект с часто абсурдным, но очень тонким юмором.

Съёмки по большей части будут проходить в Москве. Премьера 10-серийного проекта состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатре IVI.

Ранее сообщалось, что российские актёры Евгений Миронов и Чулпан Хаматова исполнят главные роли в сериале о первом и единственном президенте СССР Михаиле Горбачёве и его жене Раисе. Его начнут снимать весной следующего года. Производством займутся IVI Originals и студия «Третий Рим», художественным руководителем которой является Миронов.